Esonerato con effetto immediato | L’ormai ex Inter è una furia: mani addosso e stracci volati

Colpo di scena e contratto stracciato. Un litigio furioso ha determinato l’esonero e la cacciata dell’ormai ex nerazzurro.

In queste ore la situazione in casa Inter, almeno da quanto viene riportato dai media e gli organi di stampa ben informati, sta tornando serena dopo alcuni giorni di dubbi, incertezze e paura circa il futuro immediato dei nuovi Campioni d’Italia.

Il Fondo Oaktree, durante la scorsa settimana, ha fatto valere il credito che deteneva nei confronti di Steven Zhang che, non riuscendo a rifinanziare il debito, ha dovuto cedere le sue quote ai californiani. Dopo il Milan, quindi, anche l’Inter passa dalla proprietà cinese a quella americana ed in mano ad un fondo d’investimento.

Oaktree ha però garantito la continuità aziendale, ma soprattutto di un progetto che sta vivendo, dal punto di vista sportivo, una delle fasi più floride e felici dell’intera storia del club. Il Fondo californiano, quindi, non ha intenzione di toccare minimamente il management dirigenziale e continuerà con gli attuali dirigenti che tanto bene hanno fatto negli ultimi anni.

Marotta e Ausilio, quindi, dopo gli acquisti a parametro zero di Taremi e Zielinski, già perfezionati da tempo, potranno continuare nell’opera di potenziamento di una rosa già forte, ma che l’anno prossimo dovrà essere ancora più competitiva in ottica Champions e nuovo Mondiale per Club.

Inter, obiettivo i rinnovi di Inzaghi e Lautaro

Nelle prossime ore è previsto il primo incontro tra alcuni rappresentati di Oaktree e Antonello, Marotta e Ausilio per decidere insieme le linee guide in vista del futuro prossimo del club. L’Inter dovrà continuare a stare attenta ai conti, ma soprattutto ad una sostenibilità aziendale da cui non si può assolutamente prescindere.

Per tutti i tifosi interisti, però, la notizia più importante ed allo stesso tempo positiva è la conferma di Marotta e Ausilio che continuano ad essere considerati i veri top player del club. I due dovranno affacciarsi ad un altro mercato complicato, ma prima di tutto cercheranno di perfezionare i rinnovi contrattuali del Capitano, Lautaro Martinez e dell’allenatore, Simone Inzaghi.

Diverbio Eto’o-Brys, l’ex Inter licenzia il ct.

Non sono tempi facilissimi invece per un ex campione interista mai dimenticato. Uno degli eroi del Triplete, Samuel Eto’o, infatti, da qualche tempo diventato Presidente della Federazione calcistica del suo Paese, il Camerun, ha avuto un accesissimo diverbio con l’ormai ex commissario tecnico della nazionale camerunese, Brys.

Tra i due sono volate parole grosse ed il diverbio ha fatto il giro del web ed è diventato virale. Eto’o ha così dato il benservito a Brys e lo ha licenziato all’istante. La Federcalcio camerunese ha trovato immediatamente il sostituto che sarà Martin Ndtoungou Mpile. Toccherà al 66enne, quindi, riportare il sereno in casa Camerun.