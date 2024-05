Ibrahimovic dice STOP: la trattativa è sfumata definitivamente | Non vuole un altro Okafor

Il nuovo dirigente rossonero sarà chiamato ad un’estate complicata e, insieme agli altri dirigenti, dovrà fare un mercato importante.

La stagione del Milan si è chiusa con i saluti commossi dei tifosi all’ormai ex tecnico Stefano Pioli e ai due leader dello spogliatoio, Olivier Giroud e Simon Kjaer che salutano dopo diversi anni in rossonero. La serata di commozione e tante lacrime ha fatto dimenticare per un attimo la contestazione ed il malcontento dei tifosi in merito alle scelte della società.

I sostenitori rossoneri non sono contenti di una stagione in cui è arrivato un ottimo secondo posto in Serie A, ma nello stesso tempo tre eliminazioni deludenti e cocenti nelle Coppe, oltre ad una mancanza assodata di personalità ed attributi negli scontri diretti. Il Milan ha anche pagato una fase difensiva pessima che ha addirittura relegato la squadra all’undicesimo posto nella speciale classifica dei gol subiti in campionato.

Un dato preoccupante ed allarmante che spiega molto circa alcune partite in cui la squadra non è riuscita ad ottenere il risultato che sperava. Di contro, però, il Milan ha potuto contare su un attacco molto prolifico e su un secondo posto, dietro soltanto all’Inter, nella speciale classifica dei gol fatti in Serie A.

Sono stati molti i calciatori del Milan a realizzare un buon bottino di reti. Da Giroud a Pulisic, da Leao a Loftus-Cheek, passando anche per i vari Jovic e Okafor che, nonostante siano stati impiegati poco, hanno comunque dato il loro discreto contributo in fase realizzativa.

Milan, la punta è il primo obiettivo sul mercato

Dal punto di vista offensivo e della pericolosità del reparto avanzato, quindi, il mercato della scorsa estate fatto dai dirigenti milanisti ha dato i suoi bei frutti e risultati. Il Milan, quindi, in vista della prossima stagione dovrà ripartire dalle cose che hanno funzionato bene, cercando di migliorare, invece, quelle che hanno lasciato a desiderare.

Il primo obiettivo della dirigenza rossonera sul mercato è quello che porterà ad un nuovo centravanti e numero nove che dovrà essere la punta del presente e del futuro del Milan e avrà l’arduo compito di non far rimpiangere Olivier Giroud. In ordine, poi, dovranno essere acquistati anche un centrocampista di contenimento e un difensore centrale affidabile.

Mercato, il Milan molla Brassier

Rispetto a quest’ultimo obiettivo, intanto, sembra tramontata la pista che porta a Lilian Brassier. Il difensore centrale francese del Lille ha disputato un’ottima stagione in Francia e durante lo scorso inverno era stato già cercato dai dirigenti del Milan. L’arrivo di Paulo Fonseca, suo allenatore negli ultimi due anni, poteva far pensare ad un’accelerata dei rossoneri su questo profilo.

Nelle ultime ore, però, pare che il Milan abbia mollato la pista Brassier a causa del veto posto circa questa operazione da Zlatan Ibrahimovic. Il centrale francese, però, continua a piacere a Bologna e Torino in Italia, ma la squadra che più sta insistendo su di lui è il Marsiglia che è pronto a mettere sul piatto circa 10-12 milioni di euro per il suo acquisto.