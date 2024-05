Lo chiamano il Roberto Carlos della Serie D: è il 2004 più forte d’Italia | Finito nell’algoritmo del Milan

Viene già paragonato ad uno dei terzini sinistri più forti della storia e i rossoneri non vogliono farselo scappare.

Può piacere o non piacere e ultimamente ai tifosi del Milan sicuramente non soddisfa a pieno, ma ormai da un anno la società rossonera ha deciso di aprire le porte alla modernità, all’Intelligenza Artificiale e ad un modo di fare mercato e scouting assolutamente all’avanguardia che combina l’occhio ed il parere umano, con una serie di combinazioni tecnologiche nate per aiutare gli umani nelle decisioni da prendere e nei processi da far partire ed ultimare.

Ormai, anche in Italia e soprattutto grazie ai rossoneri, è tempo di fare mercato con l’algoritmo e basandosi sull’incrocio di dati e numeri che portano ad una soluzione più adeguata e all’individuazione di profili tecnici che si basano sull’ottimizzazione dei risultati tecnologici.

In questa maniera, per esempio, ha lavorato il Liverpool per scegliere il sostituto di Jurgen Klopp sulla panchina ed ha individuato in Arne Slot, ormai ex allenatore del Feyenord, il nuovo tecnico a cui affidare la guida tecnica dalla prossima stagione. Nella lista dei manager individuati dai Reds c’era anche Paulo Fonseca.

Il tecnico portoghese, ormai è soltanto questione di ore o al massimo giorni, diventerà il nuovo allenatore del Milan e la ricerca dei dirigenti rossoneri si è basata ancora una volta sui numeri e i dati a disposizione ed è stata aiutata dall’ormai famosissimo algoritmo. Quest’ultimo, così come avvenuto un anno fa dopo il licenziamento di Maldini e Massara, sarà usato anche nella prossima sessione di mercato estiva.

Mercato Milan, ecco le priorità

Un mercato che dovrà consegnare al nuovo allenatore Fonseca dei rinforzi adeguati per poter competere per le prime posizioni. Le priorità in tal senso sono risapute ed anche i dirigenti rossoneri le conoscono a memoria: un attaccante, un centrocampista difensivo, un terzino destro ed un centrale di difesa.

Sono questi i quattro profili che il Milan dovrà reperire sul mercato, cercando di non sbagliare assolutamente queste scelte. Tutto ciò, ovviamente, viene considerato al netto di eventuali cessioni importanti e dolorose che potrebbero esserci se dovesse arrivare un’offerta irrinunciabile per uno o più big dell’attuale rosa.

Mercato, il Milan segue un 2004 che ha giocato in Serie D

Il nome più caldo in uscita al momento continua ad essere quello di Theo Hernandez. Aldilà di una sua eventuale cessione, però, il Milan dovrà acquistare almeno un terzino sinistro per affiancarlo al francese o addirittura due se dovrà anche sostituirlo. Deve essere visto in quest’ottica l’interesse verso il classe 2004 della Sambenedettese, Marco Pagliari.

Sconosciuto ai più, Pagliari ha disputato un grande campionato di Serie D con la squadra marchigiana. Cinque gol e quattro assist in 35 partite in stagione per lui che di ruolo fa il terzino sinistro. Un bottino considerevole che lo ha posto al centro dell’attenzione di alcuni club di Serie C, ma anche per quel che riguarda l’algoritmo rossonero.