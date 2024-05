De Laurentiis forza la mano per Chiesa: offerto il top player nello scambio | Ma non sarà Di Lorenzo

De Laurentiis tenta il tutto per tutto per portare Chiesa al Napoli. Proposto alla Juve lo scambio con un top della rosa: non è Di Lorenzo.

Terminato il campionato in decima posizione con appena 52 punti e rimasto fuori per la prima volta in 15 anni dalle coppe europee, il Napoli di Aurelio De Laurentiis si lecca le ferite per una stagione disastrosa sotto tutti i punti di vista da collocare immediatamente nel dimenticatoio.

Una stagione che, iniziata col chiaro obiettivo di confermarsi sul tetto d’Italia per la seconda volta consecutiva dopo la straordinaria cavalcata dello scorso anno, ha visto i partenopei fallire in tutte le competizioni alle quali hanno preso parte.

Fuori quasi subito dalla lotta scudetto e dalla Coppa Italia, abbandonata agli ottavi di finale in seguito alla pesante sconfitta interna per 0-4 contro il Frosinone di Eusebio Di Francesco, i campani hanno poi detto addio, nel giro di poche settimane, anche a Supercoppa Italiana, sfumata a causa della disfatta in finale contro l’Inter, e Champions League, lasciata al termine del doppio confronto contro il Barcellona di Xavi.

Un’annata, come detto, negativa sotto tutti gli aspetti alla quale gli azzurri, sotto la guida di Antonio Conte, ormai prossimo a sbarcare all’ombra del Vesuvio, si preparano a porre rimedio nei prossimi mesi seguendo, magari, l’esempio della Juve che, senza coppe e spinta proprio dal lavoro del tecnico leccese, nella stagione 2011-2012 gettò le basi per tornare ai vertici del calcio italiano.

Napoli, Di Lorenzo sempre più vicino all’addio: il capitano ha chiesto la cessione

Eroe insieme a tutti i suoi compagni del terzo scudetto della storia del Napoli conquistato lo scorso anno a distanza di 33 anni dall’ultimo trionfo, Giovanni Di Lorenzo avrebbe chiesto, com’è noto ormai da giorni, la cessione al presidente, Aurelio De Laurentiis.

Desideroso, molto probabilmente, di cercare nuovi stimoli altrove, l’esterno destro classe ’93 avrebbe iniziato a suscitare l’interesse di vari top club italiani ed europei pronti bussare per lui alla porta della società azzurra, la quale chiede tra i 20 e i 25 milioni di euro per lasciarlo partire.

Napoli, Politano come pedina di scambio per arrivare a Chiesa

Secondo alle spalle di Dusan Vlahovic per gol segnati quest’anno con la maglia della Juventus (dieci), Federico Chiesa sarebbe clamorosamente finito nel mirino del Napoli del presidente Aurelio De Laurentiis. Con l’approdo in panchina di Antonio Conte ormai a un passo, il numero uno azzurro, stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, avrebbe infatti iniziato a pensare all’esterno bianconero per rinforzare la rosa partenopea in vista della prossima stagione.

Un profilo certamente di altissimo livello, quello del classe ’97 ex Fiorentina, che, sebbene molto apprezzato dal tecnico leccese, ha ancora un anno di contratto con la Vecchia Signora la quale, non avendo però ancora trovato un punto di incontro col giocatore per il rinnovo, potrebbe clamorosamente prendere in considerazione l’ipotesi dello scambio col club azzurro, pronto a mettere sul piatto non tanto Di Lorenzo, quanto piuttosto Politano.