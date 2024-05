Lui è 70 volte più forte di Vlahovic: come i milioni pagati dalla Juve | Commisso: nuovo bomber + frecciatina

La Fiorentina pronta a rinforzare il proprio attacco con un giocatore dai colpi importanti, Commisso lo ritiene più forte di Dusan Vlahovic

Aria da funerale in casa Fiorentina dopo la seconda finale consecutiva di Conference League persa nei minuti finali. Lo scorso anno fu il West Ham a festeggiare al 90′, mercoledì 29 maggio è stata invece l’Olympiakos a trionfare grazie alla rete siglata al 116′. Primo trofeo per una squadra greca mentre per la Viola sfuma il sogno di alzare la coppa europea che manca dal 1961.

Vincenzo Italiano saluta i toscani dopo un triennio denso di soddisfazione ma con tre finali perse su tre compresa anche quella di Coppa Italia della scorsa annata. Stavolta è mancata anche la prestazione con poco gioco palla a terra e la scelta di puntare su lanci lunghi dalla difesa.

Poche anche le occasioni create dal reparto offensivo che non è mai stato incisivo. Grande prestazione invece di Terracciano, autore di tre interventi importanti che hanno tenuto in partita la Fiorentina prima della doccia gelata nel secondo tempo supplementare.

Un percorso europeo di valore è stato vanificato a pochi passi dalla gloria e per la Viola adesso è tempo di progettare il futuro, con la curva che pretende da Rocco Commisso interventi massicci sul mercato, soprattutto in attacco.

La Fiorentina riparte con l’esterno d’attacco, rivelazione della Bundesliga

Il primo acquisto potrebbe essere quello di Niklas Beste, profilo seguito molto da vicino dalla dirigenza toscana nel corso della sessione invernale di calciomercato. Secondo Sky Sport Germania la Fiorentina ha riaperto un tavolo di trattativa con l’Heidenheim per l’esterno d’attacco che quest’anno ha messo a referto 8 gol e ben 13 assist.

Il suo contratto scadrà nel 2025 e i viola possono sperare di strappare un prezzo di favore ma sul ragazzo c’è anche la concorrenza di Villareal, Genoa, Everton e Galatasaray. Conterà la volontà del giocatore che potrebbe giocare la Conference, competizione a cui la Fiorentina si è qualificata in virtù dell’ottavo posto maturato in campionato.

Una Fiorentina che fa fatica a segnare, manca una punta di spessore

L’attacco della Fiorentina è privo di un giocatore che garantisca la doppia cifra. Belotti, N’Zola, Beltram e Kouame hanno deluso le aspettative e Vincenzo Italiano li ha alternati con la speranza di una svolta che non è mai arrivata.

La loro scarsa pericolosità sotto porta va in controtendenza rispetto a una proposta di calcio offensiva ed è la pecca della stagione appena conclusa.