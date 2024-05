Marottata a sorpresa: bloccato dallo United per sostituire Lautaro | “Cautelati dal prossimo tradimento”

Marotta si tutela ingaggiando l’attaccante del Manchester United, la situazione con Lautaro non è stata risolta e il ds dell’Inter corre ai ripari

Girano voci contrastanti in questi giorni riguardo alle potenzialità e alle ambizioni del nuovo fondo americano che è diventato proprietario dell’Inter. L’unica informazione certa riguarda un primo incontro cordiale e costruttivo tra il direttore sportivo Beppe Marotta e i vertici di Oaktree per presentarsi e gettare le basi per l’Inter che verrà.

I campioni d’Italia ripartono da Simone Inzaghi, confermato al timone della squadra dopo il primo Scudetto della sua carriera da allenatore, da una rosa competitiva e che dispone di giocatori di livello soprattutto in mezzo al campo, in uno dei reparti più completi d’Europa.

Ripetersi non sarà semplice ma l’Inter partirà con i favori dei pronostici ai nastri di partenza della nuova Serie A che partirà a fine agosto, per una stagione che si prospetta ricca di impegni tra cui la prima edizione del Mondiale per club.

L’organico dovrà quindi essere più ampio per poter effettuare il giusto turnover, senza che le seconde linee siano troppo inferiori rispetto ai titolarissimi, con l’intento di mantenere una continuità di risultati che non è mai venuta meno.

Lautaro non ha ancora rinnovato, Marotta studia il piano B

Marotta si trova a dover risolvere la grana relativa al rinnovo di contratto di Lautaro Martinez, capocannoniere della Serie A appena conclusa con 24 reti e capitano dei nerazzurri.

Il bomber argentino ha manifestato la propria volontà di proseguire con il club lombardo ma ha anche avanzato una proposta economica non compatibile con il monte ingaggi complessivo, con la richiesta di ben 12 milioni di euro. Per questo motivo il ds dell’Inter sta correndo ai ripari e avrebbe avviato i contatti con Anthony Martial.

Martial vuole lasciare l’United, la sua prossima destinazione sarà Milano?

Il centravanti francese ha annunciato con un post su Instagram di lasciare il Manchester United. Queste le sue parole rivolte ai tifosi dei Red Devils: “Da quando sono arrivato nel 2015, ho avuto l’immenso onore di indossare questa maglia e di giocare davanti a voi, i migliori tifosi del mondo!“.

Il Manchester United ha appena vinto la Coppa d’Inghilterra sconfiggendo il Manchester City ma ha registrato il suo peggior risultato in Premier League dal 1992, chiudendo all’ottavo posto in classifica.