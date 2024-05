Diletta Leotta in festa: il compagno Karius approda in Serie A | Arrivata la conferma UFFICIALE

L’ex portiere del Liverpool è vicino ad approdare in Italia e nel nostro campionato. Un club importante su di lui.

Nel maggio 2018 la sua carriera è cambiata definitivamente ed ha avuto una svolta inesorabile, intraprendendo una parabola discendente che poi non si è più fermata. Loris Karius, portiere tedesco di quasi 31 anni, dal punto di vista calcistico viene ricordato soprattutto per quanto combinato nella finale di Champions League tra Real Madrid e Liverpool.

Loris, all’epoca, difendeva i pali dei Reds e fu chiamato a giocare titolare nella partita più importante della sua carriera. Il risultato fu un disastro. Il biondo estremo difensore fece due errori clamorosi, uno in particolare, e aprì la strada al 3-1 finale per il Real che conquistò la sua terza Champions League consecutiva con Zinedine Zidane in panchina.

La sua carriera da lì in poi non si è più ripresa. Passò al Besiktas in prestito per due stagioni e ci rimase fino all’estate 2020. Quella è stata anche la sua ultima esperienza da titolare in una squadra di club. Dopo la Turchia, infatti, Karius passò all’Union Berlino nel 2020/2021, ma fu relegato al ruolo di riserva.

Una stagione al Liverpool, addirittura da terzo portiere, e poi l’approdo al Newcastle dove, in due anni, ha disputato soltanto una partita in Premier League, collezionando qualche altra apparizione nelle coppe nazionali. La sua avventura nel club bianconero, però, si è chiusa in questi giorni.

Karius, addio al Newcastle. Vuole l’Italia

Insieme a Paul Dummett, Matt Ritchie, Jeff Hendrick e Kell Watts, infatti, Karius non farà più parte del Newcastle. I cinque giocatori, i cui contratti scadevano al termine della stagione, non hanno ricevuto offerte dal club inglese e ora sono liberi di trovare una nuova squadra.

Karius, però, negli ultimi tempi è balzato agli onori della cronaca, per esattezza quella rosa, per la sua relazione con la conduttrice televisiva italiana, Diletta Leotta. I due stanno insieme dall’ottobre 2022 e nell’agosto 2023 sono diventati genitori di una bambina. Anche per questo motivo, quindi, il portiere tedesco cerca una sistemazione in Italia, magari in Serie A.

Mercato, idea Karius per il Napoli

Negli ultimi tempi il suo nome è stato accostato al Como ed al Torino, anche se prevalentemente come portiere di riserva. Nelle ultime ore, però, sembra essere spuntato l’interesse del Napoli che, molto probabilmente, in estate dovrà separarsi da Alex Meret, attuale titolare dei partenopei.

Karius potrebbe essere un’idea intrigante e stimolante per il nuovo Napoli di Antonio Conte. Difficilmente, però, il tecnico leccese si affiderà a lui come primo portiere e, quindi, il tedesco arriverebbe in Campania soltanto se dovesse partire anche Gollini, attuale estremo difensore di riserva dei partenopei.