Ciao Leo, ti va un’ultima avventura insieme? | Conte chiama Bonucci: formulata la proposta dell’anno

Antonio Conte e Leonardo Bonucci di nuovo insieme, si profila quest’ipotesi per la nuova avventura in panchina dell’ex tecnico di Inter e Juventus

Antonio Conte è a un passo da tornare ad allenare una squadra di Serie A. Dovrebbe ripartire dal Napoli che ha sciolto le riserve e fatto capire che l’ex tecnico di Inter e Juventus è il favorito ad aprire un nuovo ciclo per i partenopei, chiamati ad alzare la china dopo una stagione da dimenticare che è coincisa con un decimo posto in classifica in campionato e la conseguente esclusione dalle competizioni europee per l’annata che verrà.

Una situazione simile a quella del 2011 quando il mister pugliese si sedette sulla panchina della Juventus, vincendo lo Scudetto al primo tentativo e inaugurando un decennio che ha visto i bianconeri dominare incontrastati in Italia.

La speranza della piazza che questo possa ripetersi è lampante e l’entusiasmo sarebbe alle stelle se si concretizzasse l’accordo con Conte, un allenatore vincente che ha sempre fatto bene in Serie A e che si sente pronto per una nuova sfida.

Un organico da rifondare con il patron Aurelio De Laurentiis pronto a investire e a concordare con Conte le operazioni in entrata per cercare di conquistare almeno un piazzamento Champions e, chissà, qualcosa di più.

Bonucci a fianco di Conte a Napoli, lo scenario possibile che si profila

Ad accompagnare Conte in questa nuova avventura potrebbe essere, a sorpresa, Leonardo Bonucci nelle vesti di vice allenatore. Il difensore è pronto a dire basta al calcio giocato e a lanciarsi in una nuova parentesi professionale.

Fare il proprio apprendistato sotto la guida di un tecnico del calibro di Conte rappresenterebbe un’occasione privilegiata che il centrale non vuole lasciarsi scappare, soprattutto se pensa che il suo futuro possa essere quello di allenare.

Conte può cambiare gli equilibri e modificare un mercato che sembrava già delineato

Il Napoli dovrebbe vedere partire due giocatori chiave come capitan Giovanni Di Lorenzo e il bomber Victor Osimhen, con entrambi che hanno manifestato la volontà di cambiare aria dopo gli ultimi mesi molto negativi.

Ma le cose potrebbero cambiare se davvero Conte diventerà il nuovo allenatore del club campano. Il suo carisma potrebbe servire per convincere i partenti a restare. Se così non sarà, queste cessioni finanzieranno il mercato in entrata.