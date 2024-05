Commisso, telefonata da Torino: Giuntoli vuole l’esubero | Accordo per pochi euro e tifosi in lacrime

È sempre stato un vecchio pallino del ds bianconero e ora la “Vecchia Signora” sembra fare sul serio per averlo

Campionato finito, ora è il momento di pensare al calciomercato. La Juventus ha concluso al terzo posto in classifica e la certezza di giocare in Europa il prossimo anno. Proprio per questo, il club consapevole di dover lottare su tre fronti, campionato, Coppa Italia e Champions, deve necessariamente strutturare una squadra solida.

Chiuso il capitolo Allegri (con la squadra affidata per le ultime due giornate al tecnico della Primavera Montero), è tempo di cambiamenti anche per quanto riguarda la rosa. Tanti sono i nomi che orbitano intorno alla “Vecchia Signora”, alcuni più quotati di altri.

Le ultime voci parlano di un possibile interessamento della Juventus per Giovanni Di Lorenzo, che ha deciso di lasciare dopo cinque stagioni e sta cercando una nuova sistemazione. Per le corsie esterne della difesa spuntano anche i nomi di Yan Couto del Girona in prestito dal Manchester City e di Nicolas Tagliafico del Lione.

Non solo quello arretrato: la Juve ha bisogno di limare anche gli altri reparti, con un occhio soprattutto al centrocampo e all’attacco, anche a seconda di ciò che chiederà Thiago Motta, che dovrebbe essere annunciato a giugno.

Occhio alle uscite

Koopmeiners resta l’obiettivo numero uno, ma per strappare l’olandese, l’Atalanta chiede circa 60 milioni. Prima di operare sul mercato in entrata, bisognerà quindi dedicarsi a quello in uscita: Soulé, Huijsen, oltre a qualche giovane in prestito, dovranno essere sacrificati.

Kenan Yildiz e Nicolò Fagioli sarebbero altri due nomi che ingolosiscono Motta: il futuro tecnico bianconero li vedrebbe ben predisposti a sposare le caratteristiche del suo modo di giocare.

Ma c’è un nome bollente

Oltre ai nomi sopra citati, c’è un vecchio pallino che non dà pace a Giuntoli: si tratta di Sofyan Amrabat, che piace al ds della Juve fin dai tempi del Napoli. A quanto pare le strade del marocchino potrebbero condurlo a Torino.

Il calciatore non sarà riscattato dal Manchester United (l’operazione era un prestito oneroso a 10 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 20 più 5 di bonus) e tornerà quindi alla Fiorentina. Il club viola però non avrebbe intenzione di inserirlo all’interno dei piani per la prossima stagione e la volontà dello stesso Amrabat sarebbe di rimanere in Italia. Con tali presupposti Giuntoli può finalmente affondare il colpo.