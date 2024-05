Questo è l’assegno: mettete voi la cifra | Lotito incassa un’altra plusvalenza, tifosi arrabbiati

Dopo l’addio di Felipe Anderson sembra essercene un altro: il club biancoceleste sta per salutare un senatore della squadra

Il rapporto tra Claudio Lotito e una parte della tifoseria della Lazio, specialmente nei periodi del calciomercato, non è mai stato dei più semplici, anzi. Da anni il popolo biancoceleste recrimina al patron di non essere attivo sul fronte delle entrate e di non mettere a disposizione dei tecnici che si susseguono sulla panchina cifre importanti per strutturare una rosa di livello.

Nella prossima stagione la Lazio concorrerà su tre fronti: il campionato (in cui dovrà riscattarsi dopo un’annata mediocre come quella appena terminata), Coppa Italia ed Europa League, competizione europea che condividerà anche con la Roma di De Rossi.

Con Tudor in panchina (a meno di improvvisi ribaltoni), il club capitolino volerà come di consueto per il ritiro estivo ad Auronzo di Cadore (11-22 luglio) e già tra i tifosi iniziano le prime preoccupazioni: Lotito realizzerà gli acquisti necessari prima della partenza, così che la rosa abbia il tempo di conoscersi e prepararsi al meglio?

Ma oltre al mercato in entrata, c’è ovviamente da pensare prima a quello in uscita, poiché l’uno è certamente legato all’altro. Dalle uscite infatti il presidente del club potrà mettere da parte un gruzzolo da utilizzare per investire sulla Lazio del futuro.

Un’uscita è certa, l’altra quasi

Domenica 26 maggio, Lazio – Sassuolo è stata l’ultima gara con l’aquila sul petto per Felipe Anderson: il brasiliano, che ha vissuto nel complessivo 8 anni con la maglia biancoceleste, è stato salutato dai propri tifosi. L’annuncio sulla sua partenza era già arrivato mesi fa: dalla prossima stagione giocherà nel Palmeiras.

Ma a quanto pare quella dell’esterno d’attacco non sembra l’unica uscita imminente in casa Lazio. Un’altra batosta è in arrivo per il cuore dei tifosi e stavolta sotto i riflettori c’è un centrocampista.

Il Mago ai saluti

Luis Alberto si sta avvicinando sempre di più all’addio alla Lazio e all’Italia, con il Qatar che sembra attenderlo a braccia aperte. Nonostante il desiderio del fantasista spagnolo di lasciare il club biancoceleste fosse già noto, diversi club italiani, tra cui il Napoli, speravano di accaparrarselo. Eppure, sembra che il Mago abbia trovato un accordo preliminare con l’Al-Duhail per il suo contratto.

Attualmente, si stanno discutendo i dettagli finanziari con la Lazio. L’obiettivo è di chiudere intorno ai 10 milioni di euro, mentre la Lazio inizialmente ne chiedeva 15. La trattativa è molto avanzata, ma manca ancora l’approvazione finale da parte del presidente Claudio Lotito, per concludere l’operazione.