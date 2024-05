Fai le valigie e non farti più vedere | Giuntoli cede l’esubero: con Allegri era il 12esimo uomo

Giuntoli dà il via allo sfoltimento della rosa della Juventus. Mandato via subito un esubero. Giocherà in Champions League l’anno prossimo.

Giunta terza con 71 punti alle spalle di Milan e Inter, ma con la possibilità di scivolare in quarta posizione qualora domenica l’Atalanta dovesse vincere il recupero della 29esima giornata contro la Fiorentina, la Juventus del presidente Gianluca Ferrero si prepara a mettere definitivamente in archivio la stagione 2023-2024.

Una stagione che, iniziata con l’intento di conquistare un posto in Champions League per la prossima annata dopo l’esclusione a tavolino dello scorso campionato e vincere la Coppa Italia, ha visto visto i bianconeri centrare entrambi gli obiettivi.

Due obiettivi, raggiunti non senza difficoltà viste le tante problematiche legate soprattutto a un gioco pressoché assente, ai quali, almeno fino a metà gennaio, la Vecchia Signora ha provato ad accostare un clamoroso scudetto mancante ormai dalle parti della Continassa dalla stagione 2019-2020.

Uno scudetto che, conteso all’Inter fino a poco prima della sfida poi pareggiata 1-1 contro l’Empoli il 27 gennaio, è stato definitivamente accantonato nelle settimane successive a causa di un rendimento da squadra in lotta per non retrocedere che ha irrimediabilmente tagliato le gambe a un gruppo che, fino a poche giornate fa, ha addirittura corso il rischio di restare fuori dalla prossima, rinnovata edizione a 36 squadre della Champions League.

Milik, riserva di lusso della Juventus: solo Chiesa e Vlahovic hanno fatto meglio del polacco

Riserva di lusso della Juventus che lo ha riscattato dall’Olympique Marsiglia al termine dello scorso campionato, Arkadiusz Milik è senza alcun’ombra di dubbio uno dei migliori elementi sui quali l’esonerato tecnico juventino, Massimiliano Allegri ha potuto contare in questa stagione.

Un elemento, quest’anno capace di segnare otto gol (quattro in campionato e quattro in Coppa Italia) che, sebbene pochi, rappresentano comunque un bottino di tutto rispetto per un attaccante che, considerate tutte le difficoltà incontrate dalla Vecchia Signora, ha fatto meno solo di Vlahovic e Chiesa, i quali hanno chiuso l’annata rispettivamente a quota 18 e dieci gol complessivi.

Milik verso il Bologna: Juventus pronta a chiedere lo scambio con Calafiori

Relegato al ruolo di riserva di Dusan Vlahovic alla Juventus, Arkadiusz Milik potrebbe lasciare il club bianconero nelle prossime settimane per ripartire da una nuova società in cui essere, al contrario, titolare inamovibile con la certezza di giocare anche in Champions League il prossimo anno.

Stando infatti a quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, il centravanti polacco sarebbe recentemente finito nel mirino del Bologna del patron Joey Saputo che, pronto a rinforzarsi in vista della partecipazione alla massima competizione continentale, potrebbe anche decidere di accettare lo scambio Milik-Calafiori proposto dalla Vecchia Signora. Uno scambio, che potrebbe trasformarsi anche in semplice prestito dell’attaccante ex Napoli da parte della Juventus, la quale si preoccuperebbe di pagare parte dello stipendio, al momento però non ancora discusso a tavolino dalle parti, le quali dovrebbero comunque incontrarsi a breve per tracciare un quadro più chiaro della situazione.