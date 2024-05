Io via dall’Inter? Sì, non lo nascondo | Marotta, rivelazione sconcertante: il top player saluta tutti

La rivelazione arrivata nelle scorse ore è a dir poco clamorosa. Beppe Marotta ha sorpreso tutti in casa Inter. Sogna di andare lì da tempo.

Festeggiato a dovere il 20esimo scudetto della sua storia, che è valso la cucitura sul petto della tanto sognata e desiderata seconda stella, l’Inter di Simone Inzaghi si gode qualche settimana di meritato riposo prima di reincontrarsi ad Appiano Gentile in vista della stagione 2024-2025.

Una stagione, quella che scatterà il prossimo 17 agosto, in cui i nerazzurri saranno ovviamente chiamati a difendere il tricolore conquistato egregiamente quest’anno grazie a uno straordinario bottino di 94 punti, frutto di 29 vittorie, sette pareggi e appena due sconfitte.

Un trionfo strameritato, quello del Biscione che, incredibilmente capace di perdere in campionato solamente contro il retrocesso Sassuolo di Alessio Dionisi prima e Davide Ballardini poi, quest’anno è riuscito anche a mettere in bacheca l’ottava Supercoppa Italiana della sua storia.

Un trofeo, questo, conquistato in Arabia Saudita a gennaio grazie alle vittorie contro Lazio e Napoli, che, insieme al titolo di campione d’Italia, hanno ovviamente generato grande entusiasmo in Viale della Liberazione dove, non senza sorpresa, hanno però dovuto dire addio troppo presto a Coppa Italia e Champions League, abbandonate entrambe agli ottavi di finale a causa delle sconfitte contro Bologna e Atltico Madrid.

Inter, continua la campagna di rafforzamento: Taremi e Zielinski sono già nerazzurri

Messa in archivio ormai definitivamente la stagione 2023-2024, l’Inter dell’amministratore delegato, Beppe Marotta, ha iniziato a studiare quelle che potrebbero essere le mosse in entrata da attuare in sede di calciomercato nelle prossime settimane per rendere ancora più competitiva la rosa nerazzurra in vista della prossima stagione.

Una rosa, quella dovrebbe essere guidata ancora da Simone Inzaghi, nella quale sono già stati inseriti due elementi di assoluto livello rispondenti ai nomi di Piotr Zielinski e Mehdi Taremi, entrambi ingaggiati a parametro zero dopo la decisione di entrambi di non rinnovare i rispettivi contratti con Napoli e Porto in scadenza il prossimo 30 giugno.

Bisseck, almeno due anni all’Inter: la Bundesliga sullo sfondo

Prelevato lo scorso luglio per circa sette milioni di euro dai danesi dell’Aarhus, Yann Bisseck è stato sicuramente uno dei migliori elementi non titolari avuti a disposizione quest’anno da Simone Inzaghi. Un elemento, di ruolo difensore centrale, capace di segnare anche due gol nelle 21 apparizioni complessive concessegli dal tecnico piacentino.

Un bottino di tutto rispetto per un giocatore giungente comunque da un campionato non particolarmente competitivo che, durante un’intervista al portale Geissblog, ha parlato del suo passato al Colonia e del suo presente all’Inter dove, salvo clamorosi scenari, ha detto di voler restare per almeno due anni. Dopo tanto girovagare, l’intento del classe 2000 tedesco è infatti quello di trovare un po’ di continuità In Italia. Per il futuro, magari in Bundesliga, c’è ancora tempo.