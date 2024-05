Faccio come Kakà 2.0: mi siete mancati da morire | Milan, ci siamo: CLAMOROSO ritorno

Dopo essere stato imprescindibile per il Milan tornato ai vertici in Italia, adesso arriva a sorpresa il ritorno in rossonero

Contro la Salernitana è terminato il quinquiennio di Stefano Pioli alla guida del Milan. Un addio con l’amaro in bocca ma con San Siro che ha tributato il meritato saluto a un allenatore in grado di riportare in alto il club dopo un decennio, lo scorso, di totale anonimato e lontano dai fasti di un tempo. Un arrivederci consensuale che pone fine alle voci di un esonero che era già in voga da inizio anno.

Si ripartirà con una rosa competitiva e composta da prospetti che si sono messi in mostra e che sono pronti al salto di qualità per tornare a lottare per lo Scudetto, scivolato via troppo in fretta in questo campionato dominato dai cugini dell’Inter.

Il favorito a subentrare a Pioli è Fonseca che propone un calcio simile al tecnico emiliano, prontato all’attacco e allo spettacolo. Sarà però da registrare soprattutto la difesa che ha subito troppe reti e ha dovuto fronteggiare anche un’emergenza di organico.

La prossima campagna acquisti sarà valutata una volta sciolto il nodo allenatore. La conferma in Champions presuppone la necessità di avere a disposizione un parco giocatori di spessore e dalla coperta larga per poter fare il giusto turnover.

Un esonero mai digerito dai tifosi del Milan è quello di Massara

Ad avere il compito di allestire la rosa saranno Monchada, Furlani ed Ibrahimovic. Ma il Milan che è tornato a vincere in Italia è stato plasmato da Frederic Massara e Paolo Maldini, capaci di vincere scommesse come quella di Rafa Leao, Maignan e Theo Hernandez che si sono dimostrati dei top player.

Un anno fa i due direttori sportivi sono stati esonerati, creando un terremoto a livello societario e tra i tifosi che non hanno preso bene questa decisione. Un mercato mirato e intelligente che aveva riportato un trofeo nella bacheca del Milan non è bastato.

Massara torna in rossonero, l’annuncio è questione di giorni

Dopo l’esperienza al Milan si è spesso parlato di un interesse da parte della Roma ma Frederic Massara potrebbe tornare in rossonero, stavolta in Ligue 1 al Rennes.

A riferirlo è il quotidiano francese L’Équipe che conferma come ormai l’annuncio sia questione di giorni. Andrebbe a sostituire Florian Maurice. Una nuova sfida in una società ambiziosa del massimo campionato transalpino.