Ho deciso: mi ritiro dal calcio | Tifosi Milan in lacrime, il bomber ha appeso gli scarpini al chiodo

Ha giocato con la maglia del Milan ma ha accantonato quell’esperienza, non ha intenzione di ritornare a vestire la maglia rossonera, preferisce dire addio al calcio

Ultima di campionato che sa di passato per il Milan. C’è una Serie A da accantonare con un secondo posto in classifica che non accontenta la piazza ma che conferma la squadra in Champions League, competizione in cui la prossima annata proverà a superare il girone eliminatorio, obiettivo che non è stato raggiunto. La partita disputata contro la Salernitana ha messo in evidenza il filo conduttore di questa stagione.

Gioco offensivo a tratti spettacolare, il feeling dalla trequarti in su di tutto rispetto ma di fronte a lacune difensive evidenti e reti subite in modo ingenuo. Il reparto arretrato è sul banco degli imputati e la principale causa di avere abdicato troppo in anticipo la corsa Scudetto.

San Siro ha tributato il meritato saluto a Stefano Pioli che lascia il timone del Milan dopo cinque stagioni dal bilancio senza dubbio positivo, con uno Scudetto in bacheca e una semifinale di Champions che mancava dal 2007.

Ultima gara in rossonero per due grandi protagonisti di quello Scudetto come Simon Kjaer e Olivier Giroud che lascia un vuoto che sarà fondamentale colmare, quello della punta centrale in grado di garantire la doppia cifra e di duettare in modo efficace con i compagni.

Adesso ha detto basta, non giocherà più a calcio

Un ex giocatore del Milan, invece, ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo e dire addio al calcio giocato. Si tratta di Nikola Kalinic che in Serie A ha vestito anche le maglie della Fiorentina, della Roma e del Verona.

Il centravanti creato, 36 anni, si dedicherà adesso alla carriera da direttore sportivo. Partirà dall’Hajduk Spalato, società in cui ha iniziato a muovere i primi passi da calciatore e alla quale è molto legato.

Kalinic, il bomber all’antica che ha fatto la fortuna di diverse squadre italiane

Kalinic si è dimostrato molto bravo in area di rigore, sia con il colpo di testa che con la capacità di farsi trovare al posto giusto nel momento giusto.

Una crescita costante da quando è arrivato in Italia al Crotone tanto da riuscire ad arrivare a vestire anche maglie di top club del nostro Paese, partendo spesso dal primo minuto.