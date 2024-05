De Laurentiis ha cancellato il numero di Osimhen: sostituito col nuovo bomber | Ecco chi è

La parentesi di Osimhen al Napoli è ufficialmente conclusa, De Laurentiis ha individuato il sostituto ideale, i tifosi sono soddisfatti della scelta

Per il Napoli è arrivato il momento di ripartire dopo una stagione da dimenticare. Nessuno si aspettava un crollo così evidente con i Campioni d’Italia che non sono riusciti a centrare nessun piazzamento europeo e che dovranno concentrarsi esclusivamente sul campionato. Tornare in Champions e ai vertici è la prerogativa dei partenopei che stanno per sciogliere il nodo allenatore.

Adesso il principale indiziato a sedersi sulla panchina degli azzurri è Antonio Conte a cui è stato proposto un contratto da 6 milioni e mezzo di euro netti di fronte a una proposta iniziale da parte del tecnico di otto.

L’ex mister di Juventus ed Inter ha voglia di rimettersi in gioco e tornare ad allenare in Serie A e Napoli rappresenta la sfida giusta per rifondare una rosa che ha delle enormi potenzialità che non sono state espresse negli ultimi mesi.

Alcuni senatori dello storico Scudetto di un anno fa sono pronti a lasciare il club, dal capitano Giovanni Di Lorenzo che ha espresso la volontà di cambiare casacca a bomber Victor Osimhen, il sacrificato di lusso per finanziare la campagna acquisti di quest’estate.

Sostituire Osimhen non sarà semplice ma De Laurentiis ha le idee chiare

Il nigeriano non ha replicato i numeri a cui aveva abituato i tifosi ma ha comunque sempre fatto intravedere un talento non indifferente. Su di lui è forte l’interesse del Paris Saint Germain, chiamato a sostituire Mbappé, e il Chelsea che necessita di tornare ai vertici in Premier League.

Al suo posto può arrivare Serhou Guirassy, autore di ben 28 reti in Bundesliga con la maglia dello Stoccarda, fondamentale per contribuire al secondo posto della sorpresa del campionato tedesco. Il centravanti ha una clausola rescissoria di 17 milioni e questo lo rende un colpo a basso costo da non farsi scappare.

Su Guirassy c’è anche il Milan, sarà testa a testa per il Napoli

C’è però da battere la concorrenza del Milan che è da tempo sulle tracce della punta anche se il profilo che in questo momento è più vicino a firmare per i rossoneri è Jonathan David.

Si prospetta quindi un mercato in cui gli attaccanti saranno al centro delle trattative con possibili incastri che riguarderanno i top club del nostro campionato.