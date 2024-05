Sinner in lacrime: altro che tennis, il problema è con Anna Kalinskaya | Costretto a confessare tutto

Jannik Sinner non può più tenere nascosto ciò che è successo con Anna Kalinskaya, adesso la notizia è diventata virale

Partito nel migliore dei modi il Roland Garros per Jannik Sinner. Con il trofeo parigino l’altoatesino può coronare il sogno di scavalcare Nole Djokovic in testa alla classifica del ranking maschile ma deve sperare che il serbo non trionfa nel Grande Slam transalpino. Per l’azzurro un ritorno in campo che ha messo in evidenza che l’infortunio all’anca è superato dato che l’atleta ha dichiarato di non aver provato nessun fastidio fisico durante il primo turno del torneo.

Venti giorni lontano dal campo e massa muscolare da mettere di nuovo dopo il riposo forzato e la rinuncia agli Internazionali BNL D’Italia che si sono tenuti al Foro Italico di Roma con il record di presenze, dettate anche dalla speranza poi non concretizzare di tifare per il campione.

Indicazioni positive arrivano da questo inizio di Roland Garros che dà inizio alla fase estiva della stagione che culminerà con le Olimpiadi che si terranno negli stessi campi la prima settimana d’agosto, con l’obiettivo concreto di una medaglia.

Ma nelle ultime ore un altro tema tiene banco riguardo Sinner e stavolta il tennis c’entra solo relativamente. Lo sportivo è sempre stato molto schivo e riservato nell’esternare la propria vita privata, facendo parlare le sue prestazioni.

Sinner è stato pizzicato dai paparazzi, ha una relazione

Durante la fase di recupero dall’infortunio è però emerso il dettaglio che riguarda una relazione con la collega russa Anna Kalinskaya, con la quale era stato immortalato pochi giorni fa a Parigi, alla vigilia dell’inizio del Roland Garros.

Adesso le voci sono state confermate. Tennista anche lei, è al numero 25 del ranking Wta. Ventisei anni, nata a Mosca, Kalinskaya è comparsa anche sugli spalti del campo parigino dove Sinner ha esordito lunedì nel secondo Slam stagionale battendo lo statunitense Christopher Eubanks per tre set a zero in poco più di due ore.

Una coppia di tennista che in campo stanno crescendo molto

La Kalinskaya ha iniziato bene questa nuova annata, raggiungendo i quarti di finale all’Australian Open e la finale del WTA 1000 di Dubai dove è stata sconfitta dall’italiana Jasmine Paolini.

Adesso che la loro relazione è stata ufficializzata i due saranno soggetti di interesse anche da parte degli amanti del gossip ma la volontà della coppia è quella di tenere il loro rapporto più riservato possibile.