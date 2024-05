Sinner sconfitto prima ancora di giocare: arriva la ‘sentenza’ definitiva | Cosa sta succedendo

Tornerà in campo al Roland Garros il tennista altoatesino che potrebbe presto diventare ufficialmente il numero uno al Mondo.

Dopo lo stop forzato, causa l’infortunio all’anca destra, che lo ha fatto ritirare dal Masters 1.000 di Madrid, prima di disputare i quarti di finale, e lo ha costretto a dare forfait agli Internazionali d’Italia, Jannik Sinner torna in campo e lo farà in vista di quello che sarà il secondo Slam in programma nella stagione del tennis mondiale.

Tra meno di una settimana, infatti, prenderà il via il Roland Garros, prestigiosissima torneo parigino che si svolge sulla terra rossa. Il più importante che si gioca su questa superficie, in realtà, in questa stagione sarà l’antipasto del torneo olimpico che si svolgerà ad agosto sullo stesso terreno.

Olimpiade che, come detto più volte dallo stesso Sinner, sarà l’obiettivo numero dell’asso azzurro in questa stagione. Non bisogna dimenticare, però, che proprio al termine del Roland Garros il tennista altoatesino potrebbe conquistare la testa del ranking Atp, attualmente di proprietà di Djokovic, che sembra essere ormai soltanto questione di tempo.

Nel pomeriggio di giovedì, intanto, è stato sorteggiato il tabellone dello Slam parigino. Sinner affronterà Chris Eubanks al primo turno e guida la parte bassa del draft. Nel suo lato ci sarà anche Carlos Alcaraz, con cui Jannik potrebbe sfidarsi in una eventuale semifinale. L’amico Hubert Hurkacz, invece, potrebbe essere il possibile avversario ai quarti di finale.

Roland Garros, i sorteggi di Nadal e degli altri italiani

Affascinante, invece, la sfida che vedrà al primo turno Rafael Nadal, forse all’ultimo torneo della sua splendida carriera, affrontare il tedesco Alexander Zverev che, domenica scorsa, ha vinto gli Internazionali d’Italia a Roma. Saranno nove gli italiani in tabellone.

Lorenzo Musetti partirà all’esordio con Galan; Arnaldi giocherà contro Arthur Fils; Fognini se la vedrà contro l’olandese Van de Zandschulp, mentre Luciano Darderi esordirà con l’autraliano Hijikata. Poi ancora, Flavio Cobolli attende un qualificato, mentre Luca Nardi affronterà il francese Muller ed, infine, Sonego sfiderà un altro transalpino: Humbert.

Scommesse, i bookmakers snobbano Sinner

Continua a generare discussione, invece, la decisione dei bookmakers di piazzare al terzo posto Jannik Sinner come quota per i favoriti alla vittoria finale. La quota più bassa, infatti, è stata attribuita a Carlos Alcaraz che, nonostante si trovi in una condizione di forma non ottimale, viene dato da B-win a 3 volte la posta.

Il secondo favorito è Djokovic che si gioca a 4 volte la posta, mentre, come detto, al terzo posto ecco Jannik Sinner che è bancato a 5 volte la posta. Quarto Alexander Zverev dato a 7 volte la posta che è davanti a Tsitsipas che si banca a 8,50. Rafa Nadal, infine, è dato a 10.