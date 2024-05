Sono in overdose di paura | Sinner, il messaggio è inquietante: il recupero non è affatto rassicurante

Preoccupa la paura di Jannik Sinner di non poter disputare il Roland Garros, il recupero può essere più lungo del previsto

C’è grande dispiacere per l’assenza di Jannik Sinner agli Internazionali BNL d’Italia che si sono appena conclusi dopo due settimane di spettacolo e di record di pubblico presso gli impianti di tennis del Foro Italico di Roma. Tante le rinunce, i ritiri e le sconfitte sorprendenti nel principale torneo italiano che anticipa il Roland Garros e che a maggio concentra tutti gli appassionati di questo sport in una location meravigliosa in terra rossa.

L’altoatesino spera di poter partecipare al Grande Slam parigino e un post del suo coach Darren Cahill fa ben sperare in tal senso. Quest’ultimo ha infatti pubblicato una foto con una racchetta e tre palline del Roland Garros scrivendo: “Terra battuta“.

Anche se non è ancora stata presa una decisione finale, i fan di Sinner sono ora molto più speranzosi di prima, con la volontà del campione di tornare a lottare per la posizione numero uno del ranking mondiale, sempre occupato dal serbo Nole Djokovic.

Non tutti sono però fiduciosi, resta cauto il presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel Angelo Binaghi, che ha parlato del tennista azzurro nel corso della presentazione del progetto di riqualificazione dell’area golenale del lungotevere della Vittoria.

Cauto ottimismo verso il recupero totale di Sinner, pronto per il Roland Garros?

Queste le sue parole: “Sinner a Roland Garros? So che Jannik si è affidato al miglior team e ai migliori specialisti che ci sono al mondo, aspetto con fiducia anche se naturalmente con un po’ di apprensione, l’esito di questi esami e della riabilitazione“.

Un’altra dichiarazione interessante di Binaghi è la seguente: “Il ricambio generazionale? Questo lo dirà solo il campo, diciamo che è stato rinviato di qualche settimana. Però insomma si percepisce che siamo in un’era diversa. E l’Italia c’è. Accidenti se c’è” .

Una generazione di fenomeni quella italiana del tennis, non solo Sinner a grandi livelli

Italiani che si sono fatti notare in questa prima parte di stagione. Non solo Sinner ma anche Arnaldi, Musetti, Sonego, Passaro e Berrettini hanno le carte in regola per ottenere dei risultati importanti.

Intanto da settembre avranno il compito di difendere il titolo di vincitori della Coppa Davis, guidati dal mister Volandri, cercando di proseguire il percorso vincente dell’annata precedente.