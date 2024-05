Non mi alleno, tanto vinco senza giocare | Sinner ha saputo la combinazione ATP: meglio non rischiare

L’asso azzurro ha rinunciato agli Internazionali d’Italia per un problema all’anca, ma ora ha un obiettivo in testa.

La fine della scorsa stagione e l’inizio di quella attuale sono state e resteranno storiche per il tennis azzurro e lo sono diventate ovviamente grazie all’esplosione definitiva del talento immenso di Jannik Sinner. L’asso azzurro ha contribuito al trionfo dell’Italia nella Coppa Davis e poi ha vinto altri tre tornei.

Uno di questi è stato l’Australian Open che ha portato uno Slam in Italia dopo oltre 40 anni, ma soprattutto ci ha visti trionfare per la prima volta in assoluto nel torneo australiano. Risultati eccellenti che hanno portato l’altoatesino a raggiungere la posizione numero due al Mondo del ranking ATP, posizione mai raggiunta nella storia da un tennista italiano.

Una strada che sembrava decisamente in discesa per Sinner che, però, si è poi dovuto arrendere a qualche problema fisico che lo ha portato a doversi fermare. Il Masters 1.000 di Montecarlo lo ha visto alle prese con le prime noie muscolari che si sono fatte sentire durante la semifinale, poi persa, contro il greco Tsitsipas.

Jannik ha deciso di fermarsi e rinunciare al torneo di Barcellona. L’italiano è poi rientrato al Masters di Madrid, è arrivato fino ai quarti di finale, ma poi ci ha dovuto rinunciare, ritirandosi dal torneo, per il riacutizzarsi di un problema all’anca. Infortunio che lo ha costretto a saltare l’Internazionali d’Italia a Roma e che pone ancora un forte dubbio sulla data del suo rientro.

Infortunio Sinner, la situazione

Sinner, quindi, è ora alle prese con questo periodo di incertezza mentre si avvicina il Roland Garros, secondo Slam ufficiale della stagione, che comincerà il prossimo 26 maggio. Attualmente, il suo team sta monitorando la sua condizione giorno dopo giorno, con particolare attenzione alla sua anca destra, per la quale sta seguendo terapie al J Medical di Torino.

Il campione altoatesino verrà valutato dopo questi trattamenti e, se le sensazioni saranno positive, riprenderà gradualmente gli allenamenti. La sua partecipazione al Roland Garros rimane quindi incerta, poiché dipenderà dai risultati degli esami che confermeranno la sua idoneità a giocare senza rischiare recidive dell’infortunio all’anca.

Ambizione primato nel ranking, ecco cosa deve succedere per superare Djokovic

Anche se il suo stato fisico non è al meglio, potrebbe decidere di partecipare al torneo come preparazione, soprattutto considerando la prossima competizione olimpica su terra rossa a Parigi, suo vero, proprio e dichiarato obiettivo stagionale. L’altra sua grande ambizione, però, è quella di diventare il numero uno al Mondo, superando Novak Djokovic che ancora detiene il primato nonostante le ultime battute d’arresto ed una carriera che non sembra più al culmine.

Questo obiettivo, però, non influenzerà la sua scelta di partecipare al Roland Garros anche perché il primato potrebbe arrivare anche senza partecipare al torneo francese. Dopo l’eliminazione di Nole al terzo turno degli Internazionali d’Italia, infatti, Sinner può diventare numero uno al mondo il prossimo 10 giugno se Djokovic non dovesse raggiungere la finale a Parigi (e Medvedev nel frattempo non vince sia Roma che il Roland Garros). Altrimenti il discorso primato nel ranking sarebbe rimandato alla stagione sull’erba, dove il sistema dei punti da scartare rende la cosa quasi inevitabile.