Lo consiglia un criminale | Sinner, rivelazioni agghiaccianti: ombre pesanti sui suoi allenamenti

Continuano le opinioni dei colleghi e degli addetti ai lavori in merito all’infortunio subito da Jannik Sinner, eccone una che fa discutere

Si sta tenendo in questi giorni l’Internazionale BNL d’Italia al Foro Italico di Roma. Grande entusiasmo di pubblico per il principale torneo di tennis del nostro Paese, nonostante le assenze pesanti. Diversi gli infortunati di prestigio che sono stati costretti a dare forfait. Gli azzurri sono stati decimati, a partire dal campione altoatesino Jannik Sinner che non ha recuperato dal problema avvertito a Montecarlo, che lo ha portato alla decisione di non partecipare, cercando di tornare al massimo della condizione per il Roland Garros.

Assenti anche Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti, altri due italiani che potevano disputare un buon torneo, soprattutto di fronte al sostegno che non sarebbe mancato da parte del pubblico che sta accorrendo nei campi della Capitale.

Indisponibile anche Carlos Alcaraz. Sono out quindi il numero 2 e 3 del ranking mondiale e questo desta qualche perplessità. Il passaggio dal cemento alla terra rossa ha provocato problemi a diversi giocatori.

Il grande favorito per vincere il torneo di Roma è quindi Nole Djokovic, ancora in vetta alla classifica generale del circuito maschile anche se in crisi di risultati in questo inizio di 2024. Per il serbo la mancanza dei due principali rivali è un incentivo per alzare il trofeo capitolino.

L’infortunio di Sinner e l’opinione di un ex tennista

Sul problema subito da Sinner all’anca è intervenuto l’ex tennista americano Andy Roddick, in un podcast in cui ha dato la responsabilità dell’accaduto a un calendario troppo fitto.

Queste le sue parole: “Sinner si è fatto male, ha aggravato i suoi problemi all’anca facendo palestra durante il torneo di Madrid perché non aveva altro tempo per farlo. Lui vuole essere il numero uno del mondo, e per farlo devi giocare i tornei. Non tutti sono Novak e possono vincere tre Slam all’anno e diventare numero uno”.

Roddick parla di stress e di voler raggiungere i vertici troppo in fretta

Una rincorsa che rischia di non portare gli effetti sperati: “Non è una cosa realistica, soprattutto quando sei giovane e stai cercando di raggiungere la vetta per la prima volta”.

Un altro appunto che fa riflettere è il seguente: “C’è molto stress, il fatto che Sinner senta il bisogno di fare un allenamento completo in palestra durante un torneo dà da pensare. Forse non dovresti fare entrambe le cose nella stessa settimana di gare”.