La sua cartella clinica mi ha sconvolto | Sinner, allarmato il coach: previsto uno stop lunghissimo

L’infortunio di Sinner è più grave del previsto, il coach è preoccupato dopo aver visto la cartella clinica, si prevede un lungo stop per l’azzurro

Nessuno si aspettava di dover leggere una notizia del genere. Tutti gli appassionati di tennis italiani sono dispiaciuti per la mancata partecipazione di Jannik Sinner agli Internazionali BNL d’Italia che si terranno nelle prossime due settimane a Roma, che diventa così il centro del tennis mondiale. Il problema all’anca, maturato a Montecarlo e peggiorato a Madrid, non è da sottovalutare e prendersi dei rischi troppo alti in questa fase della stagione sarebbe stato un errore.

L’altoatesino ha così deciso di affidarsi completamente al parere dei medici e ascoltare il suo corpo per provare a recuperare in vista del Roland Garros, negli stessi campi in cui la prima settimana d’agosto sarà chiamato a difendere i colori azzurri alle Olimpiadi di Parigi, provando a regalare una medaglia all’Italia.

A Roma non scenderà in campo nemmeno Carlos Alcaraz, suo rivale in questa prima parte di stagione e altro campione che potrebbe competere per il numero uno del ranking nelle prossime annate, dato il probabile addio di Djokovic.

Sono numerosi gli infortuni che stanno colpendo i tennisti in questa stagione e l’ATP dovrebbe effettuare delle valutazioni sulla scelta di un calendario sempre più fitto e provante, sulla falsariga di ciò che sta avvenendo nel mondo del calcio, con impegni sempre più ravvicinati.

Ljubicic spiega il rischio degli infortuni subiti nell’ultimo periodo nel mondo del tennis

Ivan Ljubicic, ex tennista e poi allenatore di Roger Federer, ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport 24.

Queste le sue parole sull’infortunio di Sinner: “Il cambio di superficie da cemento a terra, dove si scivola o le palle sono più pesanti perché prendono umidità dalla terra incide”.

Un calendario da gestire al meglio quello dei prossimi mesi

Uno stop che preoccupa: “I giocatori si muovono sempre di più e colpiscono sempre più forte e a un certo punto è il corpo a dirgli basta. Il problema di Jannik non è grave, ma importante e da non sottovalutare“.

Un calendario ricco e che va gestito al meglio: “C’è il Roland Garros alle porte, Wimbledon è dietro l’angolo e le Olimpiadi subito dopo. Abbiamo visto quanti ritiri ci sono stati a Madrid, diciamo che i giocatori in questa fase della stagione sono più sensibili del solito e attenti a cosa gli dice il corpo” .