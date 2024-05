Sinner si ritira anche da Roma? Arriva la conferma definitiva | “Scelta in coesione con lo staff”

Il problema all’anca continua a tormentare l’asso altoatesino che ha dovuto rinunciare ai quarti di finale del Master di Madrid.

Una stagione che è partita alla grandissima, una stagione da record che sta vivendo il primo vero momento difficile e che potrebbe rappresentare uno spartiacque importante per il futuro ed il prosieguo di quest’annata sportiva.

Jannik Sinner ha inanellato successi su successi, tre titoli importanti ed è salito fino al numero due del ranking Atp, risultato mai raggiunto nella storia da un tennista italiano. Il 2024 sarà sicuramente un anno da ricordare per lui e per tutto lo sport nostrano anche se dovesse chiudersi oggi.

Il primo Slam dai tempi di Adriano Panatta in poi, il primo Australian Open della storia azzurra, ma non solo. Altri due tornei vinti e l’importanza di una classifica che tra poco potrebbe anche premiarlo come numero uno in assoluto, scavalcando una leggenda come Novak Djokovic. Proprio sul più bello, però, qualche settimana fa, a Montecarlo, è arrivato un problema all’anca che continua a tormentare il nostro Jannik.

Nella semifinale del Master 1.000 del principato di Monaco, infatti, durante la semifinale contro il greco Tsitsipas, per Sinner è arrivata la seconda sconfitta stagionale, ma anche un problema all’anca che all’inizio non preoccupava. L’assenza dal Torneo di Barcellona ed una breve pausa per riprendersi e sentirsi meglio ed in forma.

Sinner, continua a preoccupare la situazione dell’anca

Sinner è rientrato a Madrid, ma l’anca non è ancora al meglio e Jannik ha sentito subito qualche problemino sempre nello stesso punto. Gli ottavi di finale vinti contro il russo Kotov hanno evidenziato sempre più questo malessere e, nonostante la vittoria, il tennista altoatesino ha capito che non poteva continuare a forzare.

Così è arrivato il ritiro e la rinuncia alla gara contro il canadese Auger-Aliassime che è approdato direttamente alle semifinali senza giocare. Un ritiro che è sinonimo di una condizione atletica che adesso comincia a preoccupare soprattutto in vista dei prossimi Internazionali di Roma, torneo di casa a cui Sinner non vorrebbe rinunciare per niente al Mondo.

Sinner, il piano per esserci a Roma

Il ritiro da Madrid è arrivato anche in quest’ottica e con l’obiettivo di riuscire a partecipare al torneo capitolino dove, manco a dirlo, tutti lo attendono come la star assoluta. La sua presenza a Roma, però, ad oggi è un rebus e bisognerà capire il decorso del problema all’anca e come si evolverà nei prossimi giorni.

Per adesso il piano dell’asso azzurro è semplice. Si riposerà per recuperare le forze e non si allenerà nelle prossime ore. Tornerà a farlo tra domenica 5 e lunedì 6 maggio in modo da scaricare al meglio le fatiche e rilassare i muscoli. In questo modo, il classe 2002 spera di abbassare la tensione e risolvere il problema per cui si è sottoposto a un’ecografia nei giorni scorsi e di cui sta ancora aspettando i risultati.