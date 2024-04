UFFICIALE: Eliminato dal torneo, evidente comportamento superficiale | La reazione di Sinner all’annuncio

Sorpresa nel nuovo torneo dell’ATP, eliminazione immediata per il campione italiano, Sinner reagisce con stupore così come tutti i tifosi azzurri

Dopo i primi tre mesi della nuova stagione disputati sul cemento, adesso è il periodo della terra rossa per il mondo del tennis. Una superficie meno rapida e più tecnica con tornei importanti come il Roland Garros, con gli stessi campi parigini che saranno utilizzati anche la prima domenica d’agosto per la competizione valida per le Olimpiadi, con la speranza per gli atleti azzurri di regalarci una medaglia.

Jannik Sinner deve dimostrare di essere il migliore anche nei prossimi impegni dopo che è stato eliminato da Tsitsipas a Montecarlo. Madrid, Roma e Parigi saranno dei test importanti per testare se sia arrivato il momento di lottare per spodestare Djokovic dal primo posto del ranking mondiale.

Una stagione iniziata nel migliore dei modi per l’altoatesino che ha trionfato agli Australian Open, primo Grande Slam della sua carriera, e che ha conquistato altri tre tornei, riuscendo a raggiungere la seconda piazza nella classifica generale maschile.

Il futuro sembra dalla sua, con una sfida che potrebbe susseguirsi per anni con Carlos Alcaraz, riproponendo il duello che ha visto protagonisti Roger Federer e Rafa Nadal nella generazione a loro precedente.

Sorpresa al Masters 1000 di Madrid, l’azzurro è subito eliminato

Continua invece il periodo negativo per Lorenzo Musetti. Il carrarino, dopo essere uscito al primo turno ad Estoril e a Barcellona, è subito sconfitto anche a Madrid contro Thiago Seybord Wild, un avversario sulla carta alla sua porta.

Partita che si è conclusa con un doppio 6-4 e con diverse chance di break che non sono state sfruttate dall’azzurro, costretto a salutare la Capitale spagnola in anticipo rispetto alle aspettative.

Musetti e Berrettini, i due tennisti italiani sono in un momento difficile

Musetti è reduce da un anno e mezzo con più bassi che alti, alcune sconfitte inaspettate che hanno inficiato sul suo rendimento, tanto che è non è più nella top 20. Grande talento e tecnica per lui che in alcuni momenti del match tende a disunirsi e ad andare in crisi, con il k.o. come conseguenza inevitabile.

Tutto il movimento del tennis italiano confida nel suo ritorno ad alti livelli. Stesso discorso vale per Matteo Berrettini. Un terzetto che può regalare molte soddisfazioni a tutti i tifosi azzurri di questo sport.