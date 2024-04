“Nella mia testa ho dei problemi” | Sinner vuota il sacco e confessa: altro che momento d’oro

Il tennista altoatesino torna in campo dopo aver riposato un paio di settimane ed aver saltato Barcellona.

La seconda sconfitta dell’intera stagione, arrivata dopo tre tornei vinti ed un secondo posto conquistato nel ranking Atp – posizione più alta mai raggiunta da un tennista italiano nella storia di questo sport – ha lanciato un piccolo campanello d’allarme per lo sportivo azzurro del momento.

Jannik Sinner ha dovuto cedere a Tsitsipas due settimane fa al Masters 1.000 di Montecarlo ed ha conosciuto l’amaro sapore della sconfitta soltanto per la seconda volta nell’intero 2024. Un 1-2 contro il tennista greco che è arrivato a causa di una clamorosa svista arbitrale, ma anche per le non perfette condizioni fisiche del giocatore altoatesino.

Queste condizioni hanno convinto Sinner che forse era arrivato il momento di fermarsi per qualche giorno, di riposare e di saltare il torneo Atp di Barcellona che si è tenuto la scorsa settimana. Uno stop preventivo che è stato anche consigliato a Jannik da parte dei suoi allenatori e preparatori.

D’altronde, come lui spesso ha ripetuto in questi mesi, i suoi veri obiettivi sono altri. Ovviamente ci sono gli Internazionali di Italia a Roma, il Roland Garros a Parigi, Wimbledon, ma soprattutto l’Olimpiade estiva, che si terrà sempre a Parigi, ma che è il pensiero numero uno nella testa di Sinner.

Masters Madrid, le sensazioni di Sinner

In questi giorni, intanto, ci sarà il grande ritorno in campo del tennista numero due al Mondo che avverrà al Masters 1.000 di Madrid. Un torneo che Jannik lo scorso anno ha saltato e che quest’anno lo vede partire come testa di serie numero uno, vista la contemporanea assenza di Novak Djokovic.

Il 22enne di San Candido ha commentato così la sua condizione fisica e le sue prospettive per Madrid: “Sicuramente è un torneo dove cercheremo di fare un ottimo lavoro fisico, soprattutto in palestra, poi vediamo come andrà. Nella mia testa so che forse avrò qualche difficoltà in più però sono felice di essere tornato qui a Madrid dopo aver saltato la scorsa edizione, è un torneo speciale con condizioni particolari dovute all’altitudine. Speriamo di far bene quest’anno”.

Madrid, Alcaraz sogna una finale con Nadal

Difficoltà, quindi, che Sinner si aspetta, ma che sono un pensiero anche del grande padrone di casa del Masters di Madrid. Carlos Alcaraz, infatti, ha vinto le ultime due edizioni del torneo che si svolge nella Capitale spagnola e parte come favorito anche in questa, in virtù di un tabellone che sembra disegnato apposta per lui e appare più semplice rispetto a quello del suo rivale italiano.

Alcaraz ha detto di sentirsi bene, ma sa di non essere al 100%. Le sensazioni sono buone, ma non ottime, insomma. Soprattutto, però, ci sarebbe la possibilità di un derby spagnolo con Nadal in finale e questo, per tutto il pubblico che assisterà al Masters 1.000 di Madrid, sarebbe un sogno ed ovviamente lo sarebbe anche per i due diretti interessati.