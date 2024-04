“Dovevo fare una scelta” | Sinner, annuncio commosso: non parteciperà al torneo, tifosi in lacrime

Jannik Sinner costretto a rinunciare al torneo, i tifosi sono dispiaciuti, avrebbero voluto assistere dal vivo alle sue partite

Con la sconfitta a Montecarlo è iniziata la stagione sulla terra rossa di Jannik Sinner che ha dato il suo meglio sul cemento nei primi tre mesi del 2024, arrivando al secondo posto del ranking mondiale grazie a tre trofei vinti e prestazioni di alto livello. Per l’altoatesino è il momento di dimostrare il migliore su una superficie che non consente una velocità nello scambio come è capitato negli States o in Australia.

Ma il salto di qualità sarà valutato nelle prossime competizioni a cui prenderà parte, con maggio che sarà un mese cruciale per testare la crescita del tennista azzurro. Prima sarà protagonista a Roma con gli Internazionali d’Italia, con il tifo del pubblico che potrebbe essere un incentivo per tentare il successo.

Poi toccherà al Roland Garros, negli stessi campi in cui nella prima settimana d’agosto dovrà fronteggiare i rivali con la maglia azzurra durante le Olimpiadi di Parigi, cercando di conquistare una medaglia d’oro storica.

Proprio per allenarsi in vista del torneo iridato, Jannik ha fatto una scelta controcorrente per gli impegni che seguiranno quelli sull’erba, compreso Wimbledon che si svolgerà come a suo solito a giugno.

Una scelta insolita per Sinner, i tifosi tedeschi sono molto dispiaciuti

Sinner ha infatti deciso di partecipare per la prima volta in carriera all’ATP 250 di Bastad in Svezia, che si terrà dal 15 al 21 luglio, rinunciando di conseguenza di prendere parte al torneo di Amburgo in Germania, previsto per la stessa settimana.

Il Nordea Open svedese rappresenta per lui l’occasione migliore per allenarsi in vista delle Olimpiadi, occasione che non vuole fallire per regalare una soddisfazione a tutto il popolo italiano che lo seguirà con grande entusiasmo di fronte alla televisione.

Un 2024 ricco di impegni per Sinner e con un solo obiettivo, diventare il numero 1 del Mondo

Un calendario ricco quello che attende Jannik che adesso ha davanti a sé solo Nole Djokovic e che spera di spodestarlo dal trono della classifica mondiale entro la fine dell’anno, sfruttando il calo che il serbo ha avuto nell’ultimo periodo.

Anche altri colleghi hanno osannato le sue prestazioni e ritengono che diventerà il tennista da battere per il futuro prossimo, a testimonianza delle doti che Sinner ha mostrato soprattutto nell’ultimo anno.