“Il mio tempo è finito” | Nadal lo annuncia ai suoi tifosi: lacrime e commozione in tutto il mondo

Nadal si lascia andare in conferenza stampa, risponde agli elogi sottolineando che la sua carriera è volta al termine, i tifosi reagiscono con commozione

Nadal è tornato in campo dopo una lunga assenza e lo ha fatto nel torneo di Barcellona, nella sua Spagna. Il campione ha debuttato battendo l’italiano Cobolli con una prova molto convincente che ha fatto ben sperare sul ritorno a grandi livelli del tennista maiorchino, al punto che un suo collega, Tsitsipas, ha messo pressione a Rafa additandolo come favorito alla conquista del torneo pur essendo quinto ai nastri di partenza nel ranking degli iscritti alla fase finale.

Ha risposto al rivale con tono, dichiarando di non sentirsi assolutamente come tale e di non poter basare quanto di buono ha fatto nella sua carriera per valutare se adesso sia nelle condizioni di poter vincere questa competizione.

Dopo l’addio di Federer e Djokovic che tenta a fatica di mantenere il trono, Nadal rappresenta un profilo di una generazione che è pronta a lasciare il passo alle nuove leve del tennis, di cui Sinner si presenta come una possibile guida.

Proprio Tsitsipas ha eliminato il nostro Jannik a Montecarlo ed è salito al numero 7 del ranking. Le parole di stima nei confronti di Nadal sono state mal interpretata da parte dello spagnolo e quello che è successo il giorno dopo ha dell’incredibile.

Nadal subito eliminato a Barcellona, il pronostico non è stato rispettato

Nel secondo turno del torneo della Catalogna, Nadal, infatti, è stato eliminato da De Minaur. Dopo un primo set equilibrato, l’avversario ha preso il largo e chiuso il match con un sonoro 6 a 1.

Rammarico ma anche la voglia di rifarsi subito, nella stagione della terra rossa, la sua superficie preferita, a partire dal Masters 1000 di Madrid che sarà il suo prossimo impegno.

Nadal è concentrato ai prossimi tornei, testa al Roland Garros

Queste le sue parole al termine della gara: “Ho giocato questo torneo come se fosse il mio ultimo anche se non sai mai cosa ti riserva il futuro. L’importante era giocare e l’ho fatto. Proverò a fare un altro step a Madrid, poi a Roma. Se c’è un torneo per cui vale la pena dare tutto e morire, quello è il Roland Garros“.

Da ricordare che nei campi parigini si terrà anche il torneo di tennis valido per le Olimpiadi nella prima settimana di agosto.