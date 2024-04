Sinner incredulo: escluso anche dall’ATP, è arrivata la mazzata organizzativa | Punito per il suo comportamento

L’esclusione arriva all’improvviso, per Sinner una doccia gelata, il suo torneo finisce qua, il comportamento scorretto è stato punito

Sinner ancora in corso per la conquista del Masters 1000 di Montecarlo. Il suo esordio sulla terra lo sta vedendo ancora protagonista e la lotta per spodestare Nole Djokovic dalla vetta del ranking mondiale passerà da questa superficie, con la consacrazione definitiva che potrebbe arrivare al Roland Garros, con i campi di Parigi che saranno gli stessi su cui Jannik rappresenterà l’Italia alle Olimpiadi il prossimo agosto, provando a regalarci una medaglia d’oro.

Un momento davvero prolifico per l’altoatesino che sta dando continuità alla sua crescita sul campo, con il futuro che sembra tutto dalla sua parte, tanto da ricevere attestati di stima anche dai suoi colleghi e rivali.

Un periodo molto positivo per tutto il tennis italiano, con ben sette atleti azzurri nella top 100, un risultato inedito che testimonia l’ottimo lavoro di tutto il movimento del nostro Paese e la nascita di una generazione vincente.

Tra questi anche Matteo Berrettini che è tornato protagonista con la vittoria dell’Atp 250 di Marrakech, battendo nella finale disputata sulla terra rossa del Marocco Carballes Baena. Il 2024 si prospetta come l’anno della sua rinascita.

Berrettini, la sua rinascita è ancora rimandata, altro stop per lui

Berrettini che, dopo l’eliminazione per mano di Kecmanovic nel masters 1000 di Montecarlo, ha deciso di rinunciare a partecipare all’Atp 250 di Monaco di Baviera, scelta dettata dall’errore di non aver aspettato a sufficienza per rientrare dall’infortunio. Sinner è sicuramente dispiaciuto per il compagno di Nazionale.

Per il romano una condizione ancora da ritrovare dopo i problemi fisici che lo hanno tenuto lontano dai campi. I prossimi appuntamenti saranno molto importanti per testare il suo ritorno ai massimi livelli, dal Masters di Madrid di fine aprile agli Internazionali d’Italia nella sua città.

Punito dal ‘comportamento’ poco prudente: avrebbe dovuto curarsi meglio?

Berrettini che ha annunciato il suo forfait sui social con queste parole: “Dopo il risultato a Monte-Carlo ero molto felice e desideroso di tornare in campo a Monaco. Tuttavia, il mio team ha ritenuto che sia meglio per la stagione fare un altro breve blocco di allenamento in vista dei tornei di Madrid e Roma“.

Trapela però ottimismo per il continuo della stagione: “Sono in buona salute e mi sento bene, non vedo l’ora di tornare in campo a Madrid. Mi dispiace molto per i fan del torneo a Monaco. Grazie per il sostegno e ci vediamo presto“.