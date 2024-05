“Gioco con la convinzione di perdere” | Sinner schiacciato dalle pressioni: ammissione di inferiorità

Si arrende ancora prima di giocare, per Sinner la certificazione del momento che sta vivendo dopo il recupero dall’infortunio

Un inizio di Roland Garros incoraggiante per Jannik Sinner che ha superato agevolmente i primi due turni del Grande Slam parigino. Il rientro dall’infortunio all’anca ha dato segnali positivi anche a livello fisico dato che l’altoatesino non ha manifestato nessun dolore nella parte sottoposta ad accertamenti e che lo aveva costretto a uno stop di venti giorni.

L’azzurro ha dovuto saltare gli Internazionali BNL tenutosi per due settimane in un Foro Italico che ha registrato il record delle presenze, anche grazie all’entusiasmo crescente nei confronti del tennis dovuto alle imprese di Jannik.

Un inizio di stagione talmente positivo che proprio grazie alle sue prestazioni in Francia Sinner potrebbe diventare il numero uno del ranking mondiale, scavalcando Nole Djokovic. Un risultato storico per il tennis italiano.

Se il serbo non dovesse raggiungere la finale la vetta per Sinner sarebbe automatica ma Jannik non è il tipo che fa calcoli preventivi e vuole trionfare anche sulla terra rossa dopo aver dominato i tornei sul cemento tra gennaio e marzo.

Continua la ripresa per Sinner, il prossimo avversario sa di avere poche chance

Al terzo turno Sinner affronterà Richard Gasquet. Per l’esperto tennista il pubblico francese a sostenerlo anche se l’incontro è sulla carta proibitivo, tanto che ha dichiarato quanto segue in conferenza stampa: “È evidente che se gioca il suo miglior tennis è di gran lunga il favorito”.

E ancora: “Abbiamo già disputato due match, sono state due ottime gare ma lui è stato sempre più forte di me, anche se penso di aver giocato bene. Spero che questo sia un grande evento per me, è incredibile pensare di tornare al centro del campo e giocare contro Sinner. Cercherò di godermi questa grande opportunità che mi viene data di tornare sul Philippe-Chatrier. Sarò sul campo più importante contro un rivale eccezionale“.

I segreti di Sinner, a un passo da diventare il numero 1 al mondo

Parole lusinghiere per il 37enne transalpino nei confronti dell’italiano destinato a lottare per i vertici del ranking maschile per i prossimi anni.

Una crescita costante quella di Sinner, dettata non solo dal talento ma anche dalla dedizione e da una mentalità vincente che lo porta a concentrarsi al massimo in allenamento e a proiettarsi sempre verso il prossimo avversario da battere.