Sinner, smontati baracca e burattini: “Sconfitto malamente” | Stavolta non si salva

L’altoatesino lo avrebbe ammesso in conferenza stampa, ma arrivano all’improvviso le parole dell’ex campione che confermano tutto

Dopo il forfait agli Internazionali BNL d’Italia, Jannik Sinner torna sul campo per giocarsi il Roland Garros. Oggi l’altoatesino ha portato a casa vittoria contro Pavel Kotov nella sfida valida per il terzo turno. Il russo è stato travolto con un triplo 6-4 dopo due ore e mezza di partita.

L’obiettivo dell’italiano si sa, diventare il nuovo numero 1 del mondo alla fine del torneo francese, superando Novak Djokovic, costretto almeno a raggiungere la finale per mantenere la vetta. Durante la conferenza stampa post vittoria contro Kotov, ha dichiarato che è stata una partita difficile contro un avversario migliorato rispetto al loro ultimo incontro a Madrid.

Qualche parola anche su un altro italiano impegnato sulla terra rossa, Musetti: “Non ho avuto modo di incontrare Lorenzo perché credo che la nostra routine non ci consenta questo. Gli faccio un grande in bocca al lupo e io spero che sia una grande partita, perché sono un appassionato di tennis”.

Intanto le statistiche parlano chiaro: Sinner ha il 12,87% di probabilità di vincere il torneo di Parigi sulla terra rossa. Le probabilità di diventare il n.1 sono nettamente a suo favore, con l’87,4% di possibilità contro il 12,6% di probabilità che Djokovic rimanga in testa.

Sotto o riflettori del gossip

Sinner ha recentemente ufficializzato la sua relazione con la tennista russa Anna Kalinskaya, mantenendo comunque un forte riserbo sulla loro vita privata. Noto per la sua natura riservata, ha dichiarato di voler rispettare la privacy del loro rapporto.

Kalinskaya, numero 25 al mondo, ha offerto qualche informazione in più sulla loro storia, senza però rivelare troppo. Ha confermato che hanno iniziato a sentirsi quest’anno, ma ha preferito non entrare nei particolari, mantenendo totale discrezione.

“Sarà molto dura per lui”: le parole dell’ex campione

Periodo impegnativo per Jannik Sinner. Nonostante il successo, Boris Becker ha espresso dubbi sulle condizioni fisiche dell’altoatesino, dichiarando in un’intervista a Eurosport di non essere convinto della sua tenuta fisica.

Becker ha sottolineato che, sebbene Sinner stia ottenendo ottimi risultati, la sua condizione fisica potrebbe diventare un problema. L’italiano infatti, ha ammesso più volte in conferenza stampa che sua forma non è perfetta.“Sarà molto dura per lui. Qualche chance l’avrà, ma solo il campo potrà dare risposte. Stiamo parlando, comunque, di un ragazzo intelligente e circondato da persone competenti. Staremo a vedere“, ha detto il tedesco.