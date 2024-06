Sinner, beccato a ‘scommettere’ pesante | 20 milioni bruciati non tassabili dall’Italia

Sinner è stato scoperto a scommettere, ben 20 milioni non tassabili per l’Italia sono stati bruciati dal nuovo numero uno del ranking mondiale

In attesa della semifinale del Roland Garros Jannik Sinner ha conquistato la vetta del ranking mondiale, approfittando del forfait per infortunio di Nole Djokovic che abdica il trono della classifica ATP al cospetto dell’altoatesino che a 22 anni diventa il primo italiano a raggiungere questo storico traguardo che testimonia la classe e il talento di uno sportivo che ha appassionato milioni di connazionali al mondo del tennis.

Avversario nel campo principale di Parigi sarà Carlos Alcaraz per quella che si prospetta come la vera sfida per i prossimi anni. Quattro vittorie a testa negli otto precedenti tra i due campioni, c’è molta curiosità per capire chi dei due stavolta avrà la meglio.

Il rientro dall’infortunio all’anca è stato senza intoppi con Sinner che si è dimostrato subito in gran forma ed è cresciuto partita dopo partita nel torneo francese, lasciando ai rivali soltanto un set, e il primo posto del ranking certifica un Jannik ritrovato e che adesso dovrà difendere la vetta.

Ma di fronte all’entusiasmo del momento c’è una notizia che è emersa nelle ultime ore e che ha stupito l’opinione pubblica e riguarda una cifra enorme che sarebbe stata investita da Jannik Sinner e che non riguarda ciò che accade sul campo.

Sinner e i suoi azzardati investimenti, quanto hanno fruttato

Il giovane talento del tennis italiano si è dimostrato molto saggio anche per quanto riguarda le finanze, tanto da avere investito gli oltre 20 milioni che ha guadagnato sino ad oggi, una scelta audace ma al momento vincente, una scommessa più etica e dignitosa ma che comporta dei rischi.

Le sue società, tutte con sede a Montecarlo, operano in diversi settori, dalla gestione immobiliare alla finanza, con la Foxera Holding funge da holding centrale per le altre attività.

Sinner tra scommesse-investimenti e il campo, vincere è l’unico comune denominatore

Sinner ha così deciso di non lasciare il proprio ricco patrimonio fermo e lo ha immesso nell’economia, con delle mosse che si stanno rivelando azzeccate e stanno apportando dei benefici al proprio tornaconto personale.

Ma ciò che conta in primis è la sua bravura e le prestazioni che fornisce sul campo, essenziali per mantenere alto il livello delle proprie ricchezze, conquistate con le vittorie raggiunte.