Individuate le mele marce | Ibra ce l’ha con Theo Hernandez: trovato il sostituto più motivato

Il nuovo dirigente rossonero avrà il compito di rinforzare la squadra per quello che è a tutti gli effetti un nuovo ciclo.

Nelle ultime ore è arrivato il comunicato ufficiale circa la separazione tra Stefano Pioli e l’AC Milan. Righe di ringraziamento nei confronti di chi ha riportato i rossoneri al successo e stabilmente nelle competizioni europee che contano, ma anche e soprattutto parole che sottolineano il grande lavoro fatto dal tecnico parmense in questi quasi cinque anni.

Un comunicato che vuole far passare la separazione non come un esonero anche se a conti fatti di quello si tratta. Ora, può partire ufficialmente un nuovo ciclo in casa Milan con il portoghese Paulo Fonseca che è davvero ad un passo dal diventare il nuovo allenatore del Diavolo.

L’ex Roma firmerà un biennale a tre milioni di euro a stagione, con un opzione valida per il terzo anno. Una volta ufficializzato il nuovo tecnico sarà tempo di pensare al mercato per cercare di rendere il Milan ancora più competitivo e magari pronto per contendere lo Scudetto ai cugini interisti.

Sarà importante capire quali saranno le strategie del Milan sia in entrata che in uscita. I rossoneri non hanno necessità di vendere anche perché dovrebbero entrare nelle casse societarie circa 40 milioni di euro dai riscatti di De Ketelaere e Saelemaekers da parte di Atalanta e Bologna. Come successo lo scorso anno con Tonali, però, qualora dovesse arrivare un’offerta importante i dirigenti rossoneri saranno pronti ad ascoltarla.

Milan, il Bayern Monaco forte su Theo

In questi giorni si è parlato con insistenza di un interesse reale e concreto del Bayern Monaco verso Theo Hernandez. Il francese sta discutendo il rinnovo del contratto con il Milan e vorrebbe restare, ma tutto dipenderà dalla cifra che i bavaresi saranno disposti ad offrire per il terzino sinistro rossonero che andrebbe a prendere il posto del partente Alphonso Davies, destinato al Real Madrid.

Zlatan Ibrahimovic, nuovo dirigente del Milan che per il primo anno si troverà ad affrontare da protagonista e da dietro la scrivania il mercato rossonero, sa che Theo è una delle bandiere e dei giocatori più forti della rosa rossonera, ma sa anche che certe cifre non si possono rifiutare soprattutto per un calciatore che non sempre è stato di esempio ai compagni nello spogliiatoio.

Mercato, il Milan interessato a Dorgu

Il Milan, in ogni caso, ha già individuato l’eventuale sostituto di Theo Hernandez. Si tratta del classe 2004 Patrick Dorgu che ha disputato una grande stagione con il Lecce dopo aver vinto il Campionato Primavera da protagonista appena un anno fa.

Il danese piace molto ai rossoneri che lo vorrebbero anche come eventuale vice-Theo Hernandez, ma anche a diverse altri grandi squadre di Serie A. Dorgu in questa stagione si è messo in mostra sia come terzino sinistro con D’Aversa che come esterno alto nel 4-4-2 adottato da Gotti in queste ultime settimane di campionato.