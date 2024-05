Pensavamo male, ma neanche a far così | Lotito annuncia il post Immobile: viene dalla Serie B

Lotito vuole far partire la rifondazione in casa Lazio partendo dalla sostituzione della bandiera più importante.

Dopo una stagione assai travagliata, piena di alti e bassi e momenti di alta tensione, ma soprattutto dopo essere passati anche per un cambio di allenatore in panchina, con le dimissioni di Maurizio Sarri e l’arrivo di Igor Tudor, la Lazio è riuscita ad ottenere un settimo posto che vale la qualificazione alla prossima Europa League.

Obiettivo Europa quindi raggiunto, ma con un finale di stagione che lascia parecchio amaro in bocca e rimpianti per quello che poteva essere, ma che alla fine non è stato. Un inizio di campionato tremendo, dopo lo straordinario secondo posto dello scorso anno, ha precluso alla Lazio la possibilità di lottare per posizioni più alte.

Nello stesso tempo, però, soprattutto nei primi mesi dell’anno, era arrivato un buon cammino in Champions League, con la qualificazione agli ottavi di finale e la prestigiosa vittoria nell’andata del doppio confronto contro il Bayern Monaco. Il ritorno in Germania ha poi vanificato quanto di buono fatto, ma il cammino biancoceleste è stato pieno di intoppi soprattutto in campionato.

Questo almeno fino alle dimissioni di Maurizio Sarri che ormai doveva convivere con uno spogliatoio in subbuglio. Tudor ha rimesso un po’ di ordine ma, nonostante un buon cammino, non è comunque riuscito a portare la squadra in finale di Coppa Italia e aldilà del settimo posto in Serie A. Il croato, però, avrà tempo e modo di testare le sue ambizioni e quelle della squadra, cominciando dall’inizio quella che sarà la prossima stagione.

Lazio, in estate sarà rifondazione

Sarà un’estate importante in casa Lazio. Sul fronte mercato, infatti, Claudio Lotito dovrà operare una sorta di rifondazione che vedrà alcuni uomini importanti salutare la squadra. Addio certo sarà quello di Felipe Anderson, mentre appaiono molto probabili quelli di Luis Alberto e Pedro. Ancora in forte dubbio, invece, il futuro di Kamada, Guendouzi, Ciro Immobile e Manuel Lazzari.

Insomma, si prospetta un’estate calda e movimentata che potrebbe vedere anche l’addio degli ultimi senatori rimasti, dopo quello di Milinkovic-Savic durante l’estate scorsa. Se dovesse partire anche il Capitano, bomber e bandiera Ciro Immobile, il Presidente della Lazio ha già in mente due nomi per sostituirlo.

Mercato Lazio, in attacco spunta il nome di Brunori

Uno porta a Boulaye Dia della Salernitana che quest’anno, tra litigi, Coppa d’Africa ed infortuni, ha giocato pochissimo. L’ex Villareal piace molto alla Lazio che vorrebbe portarlo a Roma insieme a Tchaouna, pagando in totale poco più di 20 milioni di euro al club campano. L’altro nome caldo è quello di Matteo Brunori del Palermo.

La punta siciliana ha realizzato ben diciassette reti in ognuno dei sue due campionati di Serie B e ha mostrato ottime capacità realizzative. Il costo del cartellino è relativamente basso visto che il ragazzo va verso i 30 anni e questo potrebbe facilitare la trattativa che porterebbe per la prima volta Brunori in Serie A.