Solo con lui potevi giocare | De Rossi scarica il fedelissimo di Mourinho: deve trovarsi squadra

De Rossi scarica il fedelissimo di Mourinho. Alla Roma non c’è più spazio per lui. Dovrà trovarsi una nuova squadra nelle prossime settimane.

Matematicamente sesta in classifica con 63 punti, a meno tre dall’Atalanta e a più tre sui cugini della Lazio, la Roma di Daniele De Rossi va a far visita all’Empoli di Davide Nicola in occasione della 38esima e ultima giornata di campionato.

Una sfida, quella in programma domani (domenica 26 maggio) allo Stadio Castellani della cittadina toscana, che se per i padroni di casa rappresenta l’ultima possibilità per restare in Serie A, per gli ospiti è invece solo l’ultimo step di una stagione che, purtroppo povera di grandi soddisfazioni, li vede ancora in corsa per un posto in Champions League.

Com’è noto infatti da tempo, qualora l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, fresca vincitrice dell’Europa League, dovesse concludere il campionato in quinta posizione, l’attuale sesto posto garantirebbe ai capitolini l’accesso alla massima manifestazione continentale.

Una manifestazione, questa, alla quale la Lupa non prende parte ormai dalla stagione 2018-2019 quando, con De Rossi in campo, fu eliminata agli ottavi di finale dal Porto di Sergio Conceicao, che nella gara di ritorno disputata allo Stadio do Dragao il 6 marzo 2019 ribaltò, col risultato di 3-1, l’iniziale 2-1 messo a referto dagli uomini di Eusebio Di Francesco il 12 febbario precedente all’Olimpico.

Roma, Lukaku torna al Chelsea: si valuta il riscatto di Azmoun

In tribuna contro l’Empoli, poiché squalificato, Romelu Lukaku dirà addio alla Roma nelle prossime settimane. Non essendoci, infatti, almeno per ora, le condizioni necessarie per procedere al suo acquisto, il belga tornerà al Chelsea dopo aver disputato una stagione più che buona con la maglia giallorossa, onorata con ben 21 gol (13 in Serie A, sette in Europa League e uno in Coppa Italia) messi a segno in 47 presenze stagionali complessive.

Un addio, quindi, quasi certo, quello del centravanti classe ’93, che potrebbe essere seguito nelle prossime settimane da quello certamente meno ridondante ma altrettanto importante di Sardar Azmoun che, impiegato a tratti durante la stagione tanto da Mourinho quanto da De Rossi, non è detto verrà riscattato per poco più di 12 milioni di euro dal Bayer Leverkusen.

Roma, Abraham unica punta centrale a disposizione di De Rossi: l’inglese da solo però non basta

Tornato disponibile nei primi giorni di aprile, dopo aver completamente recuperato dal grave infortunio al ginocchio sinistro occorsogli al termine della scorsa stagione, Tammy Abraham diverrà, da qui a poche settimane, l’unica punta centrale a disposizione di Daniele De Rossi.

Visti infatti l’addio ormai certo di Lukaku e il tentennamento in merito al riscatto dal Bayer Leverkusen di Azmoun, la Roma dovrà necessariamente intervenire sul mercato per rinforzare il proprio reparto avanzato che, minacciato anche dalla possibile partenza di Paulo Dybala, non potrà ovviamente affidarsi solo al centravanti inglese il quale, come fatto notare su X da alcuni sostenitori giallorossi, in fase di realizzazione non è proprio il massimo.