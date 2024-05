Juventus qualificata alla SESTA competizione: adesso è ufficiale | Partirà da favorita assoluta

La Juventus si è qualificata alla sua sesta competizione, stagione da record quella che sta per arrivare, i bianconeri dovranno fare gli straordinari

Se contro il Monza terminerà una stagione che ha visto la Juventus protagonista solo su due fronti, quella a venire sarà un’annata molto diversa. Due competizione onorate dagli uomini guidati da Max Allegri che hanno lottato con l’Inter per lo Scudetto salvo poi arrendersi ai rivali nel rush finale e che hanno invece trionfato in Coppa Italia battendo nel match decisivo l’Atalanta allo Stadio Olimpico di Roma grazie alla rete siglata da Dusan Vlahovic e una linea difensiva molto attenta.

Il rendimento in campionato è valso la possibilità per i bianconeri di prendere parte alla prossima Champions League, un gradito ritorno nella massima competizione europea dopo un anno di stop forzato a causa della squalifica decretata dall’UEFA.

Il flop del Napoli ha aiutato e agevolato la Juventus a conquistare la partecipazione per la prima edizione del Mondiale per club, previsto per giugno 2025, al termine di quella che sarà una stagione davvero fitta di impegni per la Vecchia Signora.

Infine la vittoria della Coppa Italia ha permesso alla Juventus di prendere parte alla prossima Supercoppa Italiana che dovrebbe disputarsi sempre in Arabia Saudita e con le Finals Four, nuovo meccanismo inaugurato questo gennaio.

La Juventus pronta per la fase finale della Champions League ma non solo sul campo

Cinque competizioni da affrontare sul campo ma non solo. La Juventus è grande protagonista nella EChampions League, competizione ufficiale organizzata dalla UEFA che ha scelto EA Sports FC 24 come partner dedicata al mondo virtuale con due player italiani che si sono qualificati: Danilo “Danipitbull” Pinto della Juventus Dsyre e Andrea “Montaxer” Montanini del Lorient, quest’ultimo fresco vincitore anche della eLigue1.

E adesso lo juventino è tra i favoriti della competizione. Le Finals si giocheranno a Londra proprio in concomitanza dell’ultimo atto della Champions League e la data cerchiata in rosso è quella di mercoledì 29 maggio.

La fase finale del torneo vede l’Italia grande protagonista

I videogiochi stanno prendendo sempre più valore e riconoscenza tanto che pure agli Internazionali BNL D’Italia si è tenuto in contemporanea e in notturna il torneo di tennis virtuale.

Torneo di calcio che sarà possibile seguire su Twitch, piattaforma sempre più in voga tra i giovanissimi. Fare il tifo per l’Italia è d’obbligo anche in questa circostanza.