Vado dove il bonifico arriva ogni mese | Inzaghi lo voleva da 10 anni, ma lui li ha rifiutati ancora

Ancora problemi nell’acquisto di un calciatore per l’Inter. Un vecchio obiettivo, quindi, potrebbe sfumare ancora una volta.

La situazione in casa Inter sembra essere più tranquilla rispetto a qualche giorno fa quando il comunicato stampa di Steven Zhang aveva fatto preoccupare un po’ tutti circa le sorti della società nerazzurra. Alla fine non c’è stato nessun terremoto e tutto è andato come si prevedeva.

Il Fondo Oaktree ha rilevato le quote societarie ed è diventato il nuovo proprietario dell’Inter. Zhang non è riuscito a ripagare il debito di quasi 400 milioni di euro di cui si era fatto carico e, nello stesso tempo, non è riuscito a trovare un finanziatore per rifinanziare la cifra. In questo modo ha perso il controllo dell’Inter che ora ha un nuovo management.

Per tranquillizzare subito i tifosi dell’Inter sulla continuità aziendale, però, Oaktree ha immediatamente puntualizzato che non ci saranno stravolgimenti dirigenziali e che la continuità societaria e strategica sarà assicurata da Antonello, Marotta, Ausilio e tutti i dirigenti che in questi anni hanno contribuito a rendere l’Inter forte, vincente e sempre più competitiva.

Questa è sicuramente la migliore notizia per tutti gli interisti che possono contare sulla dirigenza che ha permesso di vincere sette trofei in quattro stagioni. Il mercato in entrata era già stato avviato ed ora si tratterà soltanto di perfezionare alcuni rinnovi e avviare il mercato in uscita per riuscire ad ottenere quelle plusvalenze fondamentali per la salute del club.

Inter, quella volta che Nandez fu vicinissimo

Marotta e Ausilio, intanto, continueranno a cercare calciatori a parametro zero che in questi anni hanno fatto la fortuna dell’Inter. Dopo aver chiuso negli scorsi mesi l’acquisto di Zielinski e Taremi, ora si va alla ricerca di nuovi profili che possano rendere ancora più competitivo il club. Si svincolerà a fine stagione dal suo attuale club, per esempio, un vecchio pallino nerazzurro, Nahitan Nandez.

Il centrocampista uruguaiano piace da tempo a Simone Inzaghi e qualche stagione fa sembrava tutto fatto per il suo arrivo. Trattativa che saltò per le richieste troppo alte del Presidente del Cagliari, Giulini. Nandez così rimase a Cagliari nonostante per l’ennesima volta sembrava ad un passo dall’andare via.

Cagliari, le parole d’addio di Nandez

Dopo cinque anni, però, in cui ha difeso i colori cagliaritani anche in Serie B, Nandez ha detto ufficialmente addio al Cagliari. La sua ultima partita, così come per il suo allenatore Claudio Ranieri, è stata quella di venerdì sera contro la Fiorentina. Il suo contratto scade il prossimo 30 giugno 2024 e non sarà rinnovato. Dalle sue dichiarazioni, però, si evince come anche questa volta nel suo futuro non ci sarà l’Inter.

Queste le sue parole con cui saluta ufficialmente il club rossoblù: “Pensavo che non arrivasse questo momento questo giorno. Faccio questo video per salutarvi a tutti e ringraziare. Sono stati 5 anni, troppo belli. Sono arrivato qua a Cagliari quando ero una ragazzino. Oggi posso dire che sto andando via come uomo, un uomo uruguaiano ma anche un uomo sardo. È molto difficile fare questo saluto. Voglio ringraziare e lascio un gran pezzo della mia vita, lascia un pezzo di cuore in questa città meravigliosa. Non è un addio ma un arrivederci. Ho mantenuto la parola che non giocherò contro il Cagliari. Potete restare tranquilli. Per me resta la mia unica squadra in Italia. Un abbraccio grande. Forza Cagliari, torneremo presto, grazie mille a tutti”.