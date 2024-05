Mi mancate da morire | Marotta, SMS dal pupillo: dopo il pentimento, la ricongiunzione

Il club nerazzurro sa di poter contare su diversi calciatori che si affezionano e non vogliono andare via. Quelli che salutano, poi si pentono.

Nonostante i problemi economici-finanziari, un enorme indebitamento netto della società ed i problemi di rifinanziare il debito verso Oaktree dell’ormai ex proprietario, Steven Zhang, all’interno dell’ambiente Inter si vive un clima sereno e tranquillo, in cui si lavora bene e con armonia e che non a caso è stato anche uno dei motivi che hanno portato ai successi di questi anni.

L’Inter è stata la formazione italiana ad aver vinto di più in campo nazionale negli ultimi tempi, con due Scudetti, tre Supercoppe italiane e due Coppa Italia conquistate nelle ultime quattro stagioni, oltre ad una finale di Champions che lo scorso anno ha portato i nerazzurri ad un passo dal compiere l’impresa della vita.

Quest’anno è arrivato il ventesimo Scudetto e la seconda stella che dalla prossima stagione i calciatori dell’Inter potranno sfoggiare sulle magliette. Questo nonostante i problemi economici e gli ultimi mercati che hanno costretto i dirigenti interisti a cedere alcuni grandi calciatori, comprarne altri in prestito, a parametro zero o con costi ridotti e riuscire ad ottenere in ogni finestra di mercato plusvalenze importanti.

La competitività dell’Inter non ne ha mai risentito, anzi la squadra sembra essere migliorata stagione dopo stagione e mercato dopo mercato. Questo grazie al grande lavoro fatto da Marotta e Ausilio in sede di calciomercato e da Simone Inzaghi nel plasmare la rosa e trarre il meglio da ogni calciatore a disposizione.

Inter e poi crisi, i tanti casi degli ultimi tempi

Non è un caso sicuramente il fatto che molti calciatori ex Inter abbiano poi fatto un downgrade di carriera ed abbiano vissuto parecchie difficoltà nelle squadre in cui sono approdati dopo essere andati via da Milano. Altri addirittura si sono pentiti delle scelte fatte. Casi emblematici in questo senso sono quelli di Romelu Lukaku, Ivan Perisic, Milan Skriniar, su tutti.

C’è un altro ex interista, invece, che era arrivato a parametro zero ed accolto con scetticismo da tutti, era stato costretto a vivere due mesi da comprimario, ma poi si è conquistato il posto da titolare, ha disputato una grande stagione ed è stato ceduto, durante la scorsa estate, addirittura a quasi sessanta milioni di euro.

Onana chiama Marotta? Le sue parole su questa stagione

Stiamo parlando del portiere camerunese, André Onana che quest’anno ha vissuto parecchie difficoltà con il Manchester United. Difficoltà in campo e d’ambiente che non possono passare inosservate e che sono sotto gli occhi di tutti. Molti suoi errori in questa stagione hanno fatto il giro del web e dei social e hanno mostrato la differenza tra il portiere visto nella scorsa stagione all’Inter e questo degli ultimi mesi.

Sono le stesse parole del portiere sulla stagione ormai andata in archivio a descrivere il suo stato d’animo: “Sono arrivato come il miglior portiere del mondo poi ‘boom’, è crollato tutto. Mi chiedevo: ‘cosa mi è successo?’. Ma il calcio a volte è così, è difficile. Dipende se vuoi stare per terra o alzarti e combattere. So cosa ho fatto per arrivare qui. So chi sono. Ho deciso di alzarmi e combattere”.