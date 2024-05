Zirkzee? No, prendiamo un vero olandese | Il Diavolo ha scelto il nuovo van Basten: affaraccio a 0€

Il Milan ha trovato il suo nuovo bomber: è olandese, ma non è Zirkzee. Dall’1 luglio indosserà la numero nove di Giroud. Affare a zero.

Certo ormai da tempo del secondo posto in classifica alle spalle dei cugini dell’Inter, il Milan di Stefano Pioli si appresta ad ospitare la Salernitana di Stefano Colantuono in occasione della 38esima e ultima giornata di campionato.

Una gara, quella in programma a San Siro domani (sabato 25 maggio) alle 20.45, che il Diavolo cercherà ovviamente di portare a casa per chiudere in maniera positiva, davanti al proprio pubblico, una stagione purtroppo povera di soddisfazioni.

Una stagione, quella 2023-2024, che, iniziata con l’intento di lottare per le vittorie di Scudetto e Coppa Italia e ripetere lo straordinario cammino in Champions League della scorsa annata, ha visto invece i rossoneri uscire fuori da ogni tipo di discorso già dicembre e gennaio.

Risultati negativi, questi, resi leggermente meno amari solo dal matematico raggiungimento, con varie giornate d’anticipo, della qualificazione alla prossima, rinnovata edizione a 36 squadre della Champions League. Manifestazione, questa, alla quale i meneghini parteciperanno per la quarta volta consecutiva dal 2021.

Milan, Giroud ai saluti: il bomber francese lascia la numero nove del Diavolo

Legato al Milan dal luglio 2021, Olivier Giroud si prepara a giocare, contro la Salernitana, la sua ultima gara con la maglia rossonera addosso. Una maglia, quella del Diavolo, con la quale il bomber francese ha disputato complessivamente 130 partite mettendo a referto 48 gol.

Un bottino di tutto rispetto per un giocatore giunto in Serie A alla soglia dei 35 anni, il quale è riuscito a fregiarsi, al primo tentativo, del titolo di campione d’Italia che all’ombra rossonera della Madonnina mancava da ben undici anni. Un attaccante straordinario, quindi, l’ex Chelsea e Arsenal, capace, tra le altre cose, di spezzare la maledizione della maglia numero nove del Milan la quale, dalla prossima stagione, avrà certamente un nuovo padrone.

Depay non rinnova con l’Atletico Madrid: il Milan valuta l’ingaggio a parametro zero dell’olandese

Comunicata all’Atletico Madrid la decisione di non voler rinnovare il proprio contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, Memphis Depay ha iniziato ad attirare su di sé l’attenzione di molti top club europei pronti a ingaggiarlo a parametro zero nell’imminente sessione estiva di trattative che scatterà tra poche settimane.

Top club, tra cui anche il Milan di Gerry Cardinale, che, desideroso di rimpiazzare quanto prima il partente Olivier Giroud, avrebbe iniziato a prendere informazioni sul 30enne attaccante ex Barcellona e Manchester United che, certo della possibilità di giocare in Champions League il prossimo anno, in rossonero troverebbe anche il compagno di nazionale, Tijjani Reijnders.