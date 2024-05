Non mi convochi in Nazionale? E io cambio squadra | La ‘colpa del trasferimento’ è di Spalletti

Non è stato inserito nella lista dei pre-convocati dell’Italia per gli Europei e adesso il giocatore reagisce cambiando squadra

Luciano Spalletti ha diramato la lista dei 30 pre-convocati per gli Europei. Decisioni a sorpresa per il commissario tecnico della Nazionale italiana che ha lasciato a casa alcuni giocatori che si erano messi in mostra in questa Serie A. Colpisce invece la fiducia rivolta a Fagioli, appena rientrato dopo la squalifica per doping e subito in palla nel match giocato dalla Juventus a Bologna, con un secondo tempo di grande spessore e un contributo importante alla rimonta dei bianconeri.

Non farà parte della spedizione tedesca Mattia Politano che paga la pessima stagione disputata dal suo Napoli. L’esterno offensivo era stato allenato da Spalletti la scorsa annata e la sua chiamata sembrava molto probabile ma così non è stato.

Resta a casa anche Manuel Locatelli, il quale, dopo essere stato grande protagonista agli Europei di tre anni fa, si dovrà accontentare di guardare in televisione i propri compagni di squadra che proveranno a fare il bis.

Un centrocampo in larga parte ringiovanito con nuovi innesti che saranno chiamati a superare innanzitutto un girone ostico in cui l’Italia dovrà affrontare l’Albania, la Croazia e la Spagna per accedere alla fase ad eliminazione diretta.

Bonaventura segna ancora ma Spalletti decide di non convocarlo per gli Europei

Escluso anche Jack Bonaventura nonostante abbia eguagliato il record personale di marcature. Con il goal che ha aperto le danze a Cagliari, nell’anticipo dell’ultimo turno di campionato, il centrocampista della Fiorentina ha segnato la sua ottava rete in campionato.

Tre punti fondamentali per i toscani che si sono così assicurati la matematica qualificazione alla prossima Conference League, in attesa di disputare la finale della competizione settimana prossima contro l’Olympiacos.

Per Jack probabile trasferimento alla Juventus, prima vuole vincere la Conference con la Fiorentina

Per Bonaventura un futuro che sembra lontano da Firenze. Con l’addio già annunciato di Vincenzo Italiano e un nuovo allenatore pronto a sedersi sulla panchina della Viola, alcuni senatori sono pronti per trasferirsi altrove compreso lui.

La Juventus è interessata al suo profilo e lo aveva sondato anche per la sessione di questo gennaio senza però convincere il patron Rocco Commisso a lasciarlo partire. Cristiano Giuntoli potrebbe riprovarci quest’estate e l’esito potrebbe essere, stavolta, favorevole.