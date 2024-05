De Rossi, trovato il nuovo Lukaku: è esperto in SALVEZZE | Nuovo bomber dalla provincia

Il club giallorosso dovrà sostituire l’attaccante belga che non sarà riscattato. L’idea porta ad un attaccante che si è messo in luce in questa stagione.

Il gol di testa nel posticipo di domenica scorsa che si è disputato all’Olimpico contro il Genoa ha regalato i tre punti alla Roma quando ormai non ci credeva più nessuno, ma soprattutto dopo che l’espulsione di Leandro Paredes aveva complicato notevolmente la situazione.

La giocata di Romelu Lukaku, però, ha blindato il sesto posto della Roma e soprattutto la possibilità di sperare ancora nella qualificazione in Champions League. Ora, come detto più volte, dipenderà tutto dall’Atalanta che, dopo aver vinto l’Europa League, dovrà anche terminare il campionato al quinto posto per regalare il pass al club capitolino.

Se la Roma spera ancora nella qualificazione diretta alla prossima Champions, quindi, deve ringraziare Romelu Lukaku. L’attaccante belga dopo il gol al Genoa si è tolto la maglietta ed è stato ammonito. Un giallo che gli è costato la squalifica e che quindi significa chiusura anticipata e con una giornata di anticipo della sua avventura in giallorosso.

Il belga, così come comunicato già dal club, non sarà riscattato dal Chelsea. L’avventura romanista di Lukaku, quindi, si chiude con 21 gol stagionali, di cui sette in Europa League e tredici in Serie A. Un bottino importante anche se non eccezionale e che lascerà sicuramente un buon ricordo dell’ex attaccante dell’Inter a tutti i tifosi giallorossi.

Mercato, la Roma cerca un nuovo bomber

Ora, la società dovrà cominciare a lavorare per trovare un suo sostituto e per dare a Daniele De Rossi il bomber e l’attaccante del presente e del futuro. Resterà sicuramente a Roma Tammy Abraham che però va recuperato sia fisicamente che mentalmente dopo uno stop lungo quasi un anno a causa del grave infortunio subito nel maggio 2023.

L’inglese farà sicuramente parte della rosa della Roma in vista della prossima stagione, ma difficilmente partirà da titolare. Ecco che, quindi, diventa fondamentale la scelta del nuovo numero nove che la società giallorossa non può assolutamente sbagliare.

Mercato Roma, interesse per Nicola Krstovic

In queste ultime ore è stato accostato alla Roma, Nicola Krstovic, attaccante montenegrino che si è messo particolarmente in luce al suo primo anno in Italia, disputato con la maglia del Lecce. Ennesima scoperta di Pantaleo Corvino, uno dei migliori talent scout d’Italia, il bomber giallorosso ha realizzato sette reti in questo campionato.

Dopo i quattro messi a segno nel primo mese di stagione, l’attaccante ha avuto un lungo momento di flessione, per poi riprendersi dopo l’arrivo di Luca Gotti sulla panchina dei salentini. Krstovic è stato fondamentale per la salvezza dei suoi, soprattutto con le due reti realizzate al Monza ed al Cagliari. Su di lui ora, come detto, c’è la Roma e bisognerà capire se l’interesse diventerà concreto o meno.