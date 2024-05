Ma chi è questo? | De Laurentiis porta a Castelvolturno il talento, ma i compagni non lo conoscono

Il Presidente dei partenopei, Aurelio De Laurentiis è pronto per fare un grande mercato e riportare la sua squadra ad essere competitiva.

Lo Scudetto, il cambio di allenatore e direttore sportivo, l’inizio di stagione traumatico e una china che non si è mai aggiustata nonostante i due esoneri e i tre cambi di direzione tecnica. Il 2023/2024 del Napoli è stato pressoché disastroso e sta volgendo al termine un campionato che vedrà la squadra terminare tra il nono ed il decimo posto.

Dopo il trionfo bellissimo e straordinario di appena un anno fa e il terzo storico Scudetto portato a Napoli, di certo nessuno si aspettava che gli azzurri diventassero la peggiore squadra della storia della nostra Serie A, a livello di rendimento, nella stagione successiva a quella del trionfo in campionato.

Un record negativo che fa poco onore al Napoli ed alla città tutta e che ha portato i tifosi, dopo un paio di anni di tregua, a contestare nuovamente le scelte e l’operato del Presidente Aurelio De Laurentiis. Ed è proprio il Patron partenopeo ad essere considerato il principale artefice del disastro di questi mesi, così come viene accusato di aver rotto in pochissimo tempo un giocattolo perfetto.

Ora, per fortuna dei tifosi napoletani, è tempo di pensare alla nuova stagione che tutti si augurano possa essere quella del nuovo riscatto. Sicuramente sarà quella che porterà ad una sorta di rifondazione con ADL impegnato in prima persona nella ricostruzione e nelle scelte di mercato.

Napoli, si cambia. Ecco il nuovo ds ed il nuovo tecnico

Cambierà il direttore sportivo, con l’ormai ex juventino Manna che prenderà il posto di Mauro Meluso, cambieranno alcuni calciatori dell’attuale rosa, ma soprattutto cambierà l’allenatore. Ancora qualche giorno e poi si saprà il nome del tecnico che sarà chiamato a far ripartire gli ormai ex Campioni d’Italia e ad avviare il loro riscatto.

Napoli e De Laurentiis sognano Gianpiero Gasperini e attendono novità sulla sua decisione definitiva. Sullo sfondo resta la scelta Antonio Conte, resa difficile dalle richieste economiche e di mercato del tecnico leccese. Le alternative portano al nome di Stefano Pioli e di Vincenzo Italiano, con quest’ultimo che nelle ultime settimane ha perso parecchio terreno.

Mercato, il Napoli su Gudmundsson. Ma non è quello del Genoa

Poi ci sarà da costruire la nuova rosa e i tifosi si aspettano nomi altisonanti ed importanti. Nelle ultime ore era trapelato un possibile interesse del Napoli verso Alberto Gudmundsson fantasista del Genoa ed uno dei grandi protagonisti della Serie A 2023/2024. Ora, però, si scopre che non sarebbe Albert ma l’omonimo Gabriel il “Gudmundsson” accostato agli azzurri.

La notizia trapelata delle scorse ore, che rapidamente ha fatto il giro del web, era riguardante le ipotetiche dichiarazioni rilasciate dall’agente di Gudmundsson circa l’interesse dei partenopei per il fantasista genoano. Il tutto, però, sarebbe frutto di un clamoroso equivoco. In realtà, l’intervista in questione sarebbe stata invece rilasciata dal procuratore di un altro giocatore omonimo dell’undici del Genoa e cioè il terzino svedese Gabriel Gudmundsson del Lille.