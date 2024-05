Me ne vado per colpa di Pioli | Tifosi rossoneri in lacrime: arriva l’addio peggiore di tutti

L’addio di Stefano Pioli dal Milan non è digerito da una parte dello spogliatoio, un suo fedelissimo è pronto per lasciare i rossoneri

Sabato sera a San Siro va in scena l’ultimo tango di Stefano Pioli sulla panchina del Milan. Il tecnico emiliano saluterà i tifosi dopo cinque anni al timone del club. Al momento del suo arrivo i rossoneri erano finiti nell’anonimato in Italia ed erano reduci da diverse stagioni sottotono. Grazie alla valorizzazione di diversi giovani talenti e l’apporto di un campione come Zlatan Ibrahimovic il mister è riuscito a riportare in alto la squadra.

A sorpresa è arrivato lo Scudetto al termine di un testa a testa con l’Inter mentre nella passata stagione la semifinale di Champions League. Questo campionato si è concluso invece con un secondo posto in classifica ma altri fattori hanno inciso nel propendere per la fine di un ciclo.

Il sesto derby consecutivo perso è uno smacco che la piazza non ha tollerato così come un percorso europeo che poteva essere più soddisfacente, soprattutto in Europa League dove ha bruciato l’eliminazione per mano della Roma nei quarti di finale.

I troppi infortuni, soprattutto nella prima parte della stagione, sono stati additati a una preparazione atletica sbagliata già dal ritiro pre-campionato e una difesa facilmente perforabile sono gli ultimi dettagli che sono stati recriminati a Pioli.

Una cessione dolorosa è in vista per il Milan

Insieme al tecnico è vicino ad andarsene un suo fedelissimo. Secondo quanto riferito da Marca, Theo Hernandez è a un passo dal trasferimento al Bayern Monaco. Il suo eventuale arrivo nel club bavarese può aprire definitivamente le porte alla partenza di Alphonso Davies, in scadenza di contratto nel 2025 e cercato dal Real Madrid.

Al momento però non c’è un accordo verbale totale con il suo entourage, nessuna trattativa tra i club. Il Milan vorrebbe intanto rinnovare il contratto del terzino francese ma richiede il doppio dell’attuale stipendio, arrivando a percepire otto milioni di euro netti a stagione.

Il Milan cambia faccia in difesa, Theo non è l’unico a partire

Le due parti sono molto distanti e questo è un ulteriore segnale della probabile partenza di uno dei giocatori chiave dell’organico dei rossoneri.

In difesa il Milan saluterà sicuramente anche Simon Kjaer che ha comunicato che giocherà contro la Salernitana la sua ultima partita con il club. Potrebbero seguirlo anche Alessandro Florenzi e di fronte a un’offerta importante Tomori.