UEFA, clamoroso scambio di persona: consegnata la ‘medaglia’ sbagliata | Atalanta furiosa

Lo straordinario trionfo dei bergamaschi in Europa League ha visto anche una clamorosa gaffe da parte dell’organo calcistico continentale.

Un’impresa che resterà nella storia e che entra di diritto nelle pagine più gloriose del calcio italiano in Europa. L’Atalanta ha portato per la prima volta in Italia un trofeo come quello dell’Europa League che, da quando aveva cambiato denominazione, non era mai stato vinto da un nostro club.

Addirittura era dal 1999 e dal Parma di Alberto Malesani che una nostra squadra non vinceva la Coppa Uefa. La splendida squadra di Gianpiero Gasperini ha quindi riportato questo trofeo in Italia dopo ben lunghissimi 25 anni e dopo quattordici dalla vittoria dell’Inter in Champions League nel 2010.

Per la prima volta nella propria storia, quindi, l’Atalanta vince un trofeo internazionale e conquista il suo secondo trofeo dopo la Coppa Italia di oltre 40 anni fa. Gasperini vince il suo primo trofeo da allenatore e corona un grandissimo lavoro svolto sulla panchina degli orobici che dal 2016 in poi si sono qualificati stabilmente nelle competizioni europee.

Tutte queste prime volte sono state raggiunte in maniera del tutto inaspettata, ma completamente meritata e soprattutto annientando tutti gli avversari anche quelli che sulla carta erano considerati più forti. Dai quarti di finale in poi, infatti, dopo aver già eliminato agli ottavi i campioni di Portogallo dello Sporting Lisbona, l’Atalanta è stata ingiocabile.

Trionfo Atalanta, la gaffe della UEFA

Prima lo 0-3 di Anfield con cui ha annientato il Liverpool nell’andata dei quarti di finale; poi il 3-0 di Bergamo contro il Marsiglia in Semifinale. Infine l’impresa di Dublino e lo 0-3 inflitto a Campioni di Germania del Bayer Leverkusen che non avevano mai perso in stagione e che venivano da una striscia record di 52 risultati utili consecutivi.

Trionfo da sogno, quindi, per la Dea e per tutti gli atalantini, rovinato soltanto in parte dalle dichiarazioni nel post partita di Gasperini che lanciano dei dubbi sul suo futuro, ma soprattutto sulla sua permanenza in nerazzurro. Anche la UEFA, però, ha contribuito a non rendere indimenticabile i momenti post premiazione in casa bergamasca.

Atalanta, la clamorosa topica della UEFA su X

Un tweet su X apparso sul profilo della UEFA Europa League, infatti, nel celebrare il trionfo dell’Atalanta, ma anche l’imbattibilità ottenuta da Juan Musso nella finale di Dublino, ha preso una topica abbastanza clamorosa. Sotto al post dedicato al portiere argentino e al primo clean sheet in una finale di Europa League dai tempi d Oblak e dell’Atletico Madrid nel 2018, infatti, non c’è la foto di Musso.

Al posto del portiere di coppa dell’Atalanta, infatti, è apparsa la foto di Rossi, terzo portiere bergamasco che festeggiava con la coppa in mano. A far notare il clamoroso errore è stato lo stesso portiere argentino che ha risposto al tweet della UEFA, facendo notare che quello nella foto non era lui, ma il suo compagno di squadra Rossi. Il tutto veniva accompagnato da un’emoticon che ride e che ironizza sul post dell’UEL.