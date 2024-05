Inzaghi disperato: il nuovo colpo di mercato è agghiacciante | Appena retrocesso col Sassuolo

Ridimensionamento in atto in casa Inter, mercato sterile, il nuovo rinforzo è appena retrocesso con il Sassuolo, Inzaghi è su tutte le furie

L’Inter ha ufficialmente cambiato proprietà. Dal fondo Suning al fondo americano di Oaktree. Un capovolgimento ai vertici societari arrivato subito dopo la conquista della Seconda stella. C’è apprensione nell’ambiente per capire cosa comporterà in termini di competitività dell’organico, chiamato a confermarsi ai vertici in Italia e in Europa e provare a migliorarsi.

Si riparte dalle certezze che consistono nelle figure di mister Simone Inzaghi e dei direttori sportivi Piero Ausilio e Beppe Marotta che hanno avuto la capacità di rinforzare il parco giocatori nelle ultime sessioni di mercato autofinanziandosi con le cessioni e sfruttando alcune opportunità che si sono presentate.

Due sono state colte con parametri zero che si aggregheranno allo spogliatoio nerazzurro dal primo di luglio e si tratta di Piotr Zielinski e di Taremi, un centrocampista con esperienza consolidata in Serie A e una punta pronta a sorprendere in Italia dopo aver fatto bene in Portogallo.

Serviranno delle novità nel reparto offensivo per dare maggiori alternative al mister e far rifiatare Marcus Thuram e Lautaro Martinez e un difensore centrale che conosca già bene il campionato italiano.

Il piano b per la difesa dell’Inter, gioca in Serie A

L’obiettivo principale è Alessandro Buongiorno, capitano del Torino, ma Urbano Cairo non lo lascerà partire facilmente, soprattutto se i granata dovessero qualificarsi alla Conference League. L’alternativa è Marash Kumbulla, appena retrocesso con il Sassuolo.

Il suo agente Gianni Vitali ha rilasciato un’intervista in cui parla del dispiacere del suo assistito per il triste epilogo degli emiliani: “Può succedere che ci sia un anno dove le cose non vanno, ma questo non cambia il valore di una storia bellissima del nostro calcio. Ora ripartono dalla Serie B, ma sicuramente riusciranno a riportare il Sassuolo dove è stato negli ultimi 10 anni“.

Kumbulla pronto per gli Europei, vuole mettersi in mostra

Sul campionato di Kumbulla afferma: “Tornava da un infortunio importante, serviva tempo per tornare a regime. La condizione fisica è buona, mi aspetto ora un Marash pronto per affrontare un girone tosto all’Europeo con la sua Albania. Ora deve continuare questo percorso, ma quando un giocatore affronta certi infortuni, serve tempo“.

Adesso è di proprietà della Roma ma spera di mettersi in luce con l’Albania agli Europei per poter convincere i giallorossi a restare o per trovare un nuovo club di Serie A interessato ad ingaggiarlo.