Solo colpi gratis: Marotta ha scelto la nuova strategia | Bloccato d’urgenza il nuovo Adem Ljajic

L’amministratore delegato nerazzurro ha incontrato i nuovi vertici societari e sa che dovrà impostare un altro mercato sulle occasioni.

Nelle scorse ore è arrivata la comunicazione ufficiale di quanto era ormai nell’aria da diversi giorni. L’Inter non è più di Steven Zhang e di proprietà Suning. L’ormai ex proprietario del club nerazzurro non è stato in grado di ripagare il debito che aveva nei confronti del Fondo Oaktree e quest’ultimo ha escusso il pegno ed ha rilevato la quasi totalità delle quote societarie.

Ora, il fondo californiano dovrà fare in modo di rientrare di quei capitali investiti e avrà il compito di risanare casse e bilancio del club per poi rivenderlo quanto prima al primo compratore che si mostrerà interessato. Oaktree, attraverso alcuni suoi soci, ha già incontrato i vertici della dirigenza nerazzurra e ha fatto capire le proprie intenzioni.

Non ci saranno grossi stravolgimenti e la continuità aziendale è stata garantita anche nel nuovo assetto societario. Sarà ancora compito di Marotta e Ausilio, quindi, interessarsi della gestione sportiva del club e questa resta sicuramente la migliore notizia per i tifosi dell’Inter.

La rosa attuale, quindi, non dovrebbe essere smantellata, ma il mercato in entrata dovrà continuare ad essere oculato e le spese non potranno superare le entrate. Bisognerà dare un occhio ai conti, quindi, non potranno essere corrisposti stipendi troppo faraonici ed entro il 30 giugno sarà necessario generare plusvalenze importanti.

Inter, continua la politica dei parametri zero

Ci sarà da discutere circa i rinnovi di Simone Inzaghi e Lautaro Martinez, con quest’ultimo che resta il vero punto interrogativo che addensa i pensieri dei tifosi interisti. Marotta e Ausilio, però, sanno già come si fa un mercato in equilibrio, con i costi che non superano i ricavi, ma soprattutto sanno come fare a mantenere la squadra competitiva, anzi ad alzarne il livello stagione dopo stagione.

Dopo gli arrivi a parametro zero di Mehdi Taremi e Piotr Zielinski, quindi, i dirigenti interisti proveranno a chiudere qualche altro colpo a parametro zero anche nelle prossime settimane, soprattutto per dare in mano a Simone Inzaghi una rosa quasi completa già agli inizi di luglio. C’è un’idea intanto che porta ad un giocatore talentuosissimo, ma che nessuno fin qui è riuscito a far brillare come si deve.

Radonjic torna al Torino, l’Inter su di lui

Si tratta del serbo Nemanja Radonjic che, dopo l’esperienza deludente al Maiorca, tornerà al Torino. L’esterno d’attacco, passato al club iberico in prestito per sei mesi dopo i diversi diverbi avuti con Ivan Juric in granata, ha giocato soltanto dieci volte, di cui soltanto tre dal 1′. Un numero di presenze e minuti non sufficiente per far scattare l’obbligo di riscatto da parte del club che si è appena salvato in Liga.

Il Torino, quindi, dovrà fare a meno dei tre milioni di euro previsti qualora Radonjic fosse stato riscattato ed ora attende di capire il parere del prossimo allenatore (Vanoli resta in pole) sul bizzoso esterno serbo. Se non rientrerà più nei piani dei granata, il calciatore potrebbe anche partire gratis e l’Inter in quel caso sarebbe interessata a prelevarlo per darlo in mano a Simone Inzaghi che a quel punto sarebbe chiamato all’ennesimo miracolo sportivo.