Pensi solo ai soldi, al Milan non puoi starci | Ibrahimovic lo caccia all’istante: ha già l’accordo con un altro club

Al Milan non c’è posto per chi pensa solo ai soldi. Ibrahimovic caccia subito il giocatore: ha già un accordo con un altro club.

Reduce dal tonfo inaspettato della settimana scorsa in casa del Torino di Ivan Juric, il Milan di Stefano Pioli si prepara ad aprire i cancelli di San Siro alla Salernitana di Stefano Colantuono in occasione della 38esima e ultima giornata di campionato.

Una sfida, quella contro i granata in programma sabato alle 20.45, che i rossoneri proveranno ovviamente a vincere per salutare con un risultato positivo i propri tifosi ai quali, magari con un po’ di fortuna in più, avrebbero potuto regalare qualche soddisfazione.

Fuori quasi subito dalla corsa scudetto ed eliminati, tra dicembre e gennaio, rispettivamente da Champions League e Coppa Italia, i meneghini hanno infatti detto addio, nel giro di pochi mesi, a ogni tipo di obiettivo che avrebbe sicuramente fatto felici sostenitori e addetti ai lavori.

Neanche l’Europa League, raggiunta dopo aver superato il Rennes nello spareggio di febbraio, ha regalato gioie al Diavolo che, dopo aver eliminato i cechi dello Slavia Praga negli ottavi di finale, si è dovuto arrendere alla Roma di Daniele De Rossi al termine del doppio confronto dei quarti. Una stagione, quella 2023-2024, che non rimarrà quindi certamente negli annali del Milan il quale, forse solo leggermente appagato per aver conquistato matematicamente con largo anticipo il secondo posto, ha già inizato a porre lo sgaurdo alla prossima annata.

Milan, involuzione Leao: il portoghese verso l’addio a fine campionato

Elemento inamovibile del Milan di Stefano Pioli, che l’anno prossimo parteciperà per la quarta volta consecutiva alla Champions League, Rafael Leao potrebbe clamorosamente dire addio al club rossonero nel corso della sessione estiva di trattative che scatterà ufficialmente il prossimo 1 luglio.

Visto il rendimento decisamente al di sotto delle aspettative (appena 14 gol in 46 partite stagionali complessive), il portoghese, considerato comunque importante dal patron Cardinale, potrebbe salutare il capoluogo lombardo nelle prossime settimane qualora alle porte di Casa Milan dovesse bussare una società seriamente intenzionata a trattare il suo acquisto.

Leao verso l’Arabia Saudita: l’Al-Hilal pronto a pagare la clausola da 175 milioni

Legato al Milan di Gerry Cardiinale da un contratto che scadrà il 30 giugno 2028, Rafael Leao si appresta a disputare, sabato sera contro la Salernitana, quella che potrebbe essere la sua ultima partita ufficiale con la maglia della società rossonera addosso. Stando infatti a quanto riportato dal quotidiano portoghese O Jogo, l’attuale numero dieci del Diavolo sarebbe finito prepotentemente nel mirino dei campioni d’Arabia dell’Al-Hilal.

Deciso a rafforzarsi in vista del Mondiale per club in programma la prossima estate e a trovare un valido sostituto di Neymar, il club di Riad potrebbe infatti presto sbarcare nel capoluogo lombardo col chiaro intento di pagare la clausola da 175 milioni di euro inserita nel contratto del giocatore lusitano. Qualora questo scenario si concretizzase, Cardinale non potrebbe far altro che accettare l’offerta la quale, riferiscono sempre dal Portogallo, sarà accompagnata quasi sicuramente da una rigurdante l’ingaggio per l’ex Lille altrettanto stratosferica: si parla di 50 milioni a stagione. Cosa deciderà Leao? Lo scopriremo prossimamente.