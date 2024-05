Altro che mercato geniale: Giuntoli prende un altro over 30 | Gratis ma fragile fisicamente

Usato sicuro per la Juventus, un over 30 può unirsi alla rosa bianconera, ha esperienza ma un fisico fragile, riuscirà a dare il proprio contributo?

La Juventus si appresta ad accantonare il triennio con Max Allegri per aprire un nuovo ciclo che avrà come protagonista Thiago Motta. L’attuale allenatore del Bologna è pronto per riportare in alto i bianconeri. Lottare di nuovo per lo Scudetto diventerà un imperativo per il prestigioso club italiano che dovrà fare una buona figura anche in campo internazionale, tra la Champions League e il Mondiale per club.

Serviranno interventi massicci sul mercato per rinforzare la rosa, con il giusto mix tra giocatori promettenti e d’esperienza. Alcuni fedeli del mister naturalizzato azzurro potrebbero seguirlo a Torino come Riccardo Calafiori, artefice della sua prima stagione ad alti livelli.

Sarà necessario prima di tutto delineare chi saranno i giocatori attualmente in rosa che meritano di restare e chi sarà messo sul mercato, con la chance di capitalizzare alcune cessioni per finanziare le operazioni in entrata.

Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli attende l’arrivo del nuovo allenatore per dialogare con lui e concordare il piano d’azione che dovrà essere d’impatto e fulmineo per evitare di arrivare in ritardo all’inizio del campionato.

Bonaventura pronto a lasciare Firenze ma prima vuole vincere la Conference League

Un possibile arrivo a costo zero è rappresentato da Giacomo Bonaventura, pronto a salutare la Fiorentina con la seconda finale consecutiva di Conference League ad Atene contro i greci dell’Olympiacos.

Il centrocampista dei toscani è intervenuto ai microfoni di Sky Sport definendola la partita più importante della stagione: “Penso che abbiamo fatto il percorso con più consapevolezza, più fiducia e più tranquillità, infatti penso il cammino sia stato migliore di quello dell’anno scorso. Arriveremo in finale con tanta voglia di rivincita dopo quanto successo a Praga, abbiamo fiducia in noi, faremo del nostro meglio“.

Già trattato a gennaio, adesso Bonaventura può davvero firmare per la Juventus

Bonaventura che era stato tra i papabili rinforzi del centrocampo juventino nella sessione invernale di questo gennaio e che adesso torna prepotentemente come profilo ideale anche per la nuova gestione della Vecchia Signora.

La sua duttilità e capacità di inserirsi negli spazi lo rende appetibile per un top club come la Juventus che necessita di giocatori che riescano ad aumentare l’apporto realizzativo complessivo.