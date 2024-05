Inter, ci risiamo: piazzato il colpo ‘alla Eriksen’ | L’ultimo parametro 0 per sostituire Cuadrado

Marotta e Ausilio continuano con la loro politica dei parametri zero per rendere ancora più competitiva la squadra.

Una stagione gloriosa e vincente che resterà sicuramente nella storia del club ed in generale del calcio italiano. L’Inter è riuscita a conquistare, dominando il campionato, il suo ventesimo Scudetto e quindi dal prossimo anno giocherà con due stelle sulla maglia.

I festeggiamenti sono cominciati il 22 aprile scorso al termine del derby contro il Milan e sono continuati per circa un mese, fino alla grande festa che si è svolta domenica scorsa a San Siro dopo la partita con la Lazio e che ha visto la Lega Calcio consegnare la Coppa della Serie A ai giocatori interisti.

Una festa rovinata in parte dalle notizie che si sono susseguite in queste ore circa la proprietà. Steven Zhang non è riuscito a trovare un nuovo creditore e nemmeno il capitale necessario per restituire i circa 386 milioni di euro che deve al Fondo Oaktree.

Niente rifinanziamento del debito quindi, con il Fondo statunitense che si appresta ad escutere il pegno e diventare nuovo proprietario dell’Inter. Una notizia non propriamente positiva per i tifosi nerazzurri che però sono stati rassicurati dalle parole dei dirigenti e dal fatto che l’attuale management dirigenziale dovrebbe restare completamente al suo posto.

Inter, ecco le prossime mosse

Marotta e Ausilio, quindi, si occuperanno ancora di Inter e del mercato e questa è sicuramente la migliore rassicurazione per i tifosi che possono dormire sogni abbastanza tranquilli. Questa è almeno l’aria che si respira ad Appiano Gentile e su Viale della Liberazione. La squadra continuerà ad essere competitiva e a cercare di migliorarsi in vista del futuro.

Ci saranno da discutere i rinnovi di Simone Inzaghi e Lautaro Martinez, ma anche in questo senso il board nerazzurro non sembra essere preoccupato. Il mercato dovrà continuare ad essere almeno in pareggio e sarà necessario quindi cedere e generare plusvalenze per poi poter agire sul mercato in entrata che ha già visto l’arrivo quasi ufficiale di Mehdi Taremi e Piotr Zielinski a parametro zero.

Mercato Inter, occhi su Desler del Tolosa

Marotta e Ausilio proveranno a ripetere questa formula anche nelle prossime settimane e non è escluso che l’Inter possa acquistare qualche altro calciatore a zero. Nelle grazie dei nerazzurri, infatti, è entrato Mikkel Desler, terzino destro danese che ha disputato le ultime due stagioni con la maglia del Tolosa in Francia. Il suo contratto, però, scade il prossimo 30 giugno e non sarà rinnovato.

L’Inter potrebbe presto chiudere per il 29enne scandinavo che arriverebbe al posto di Juan Cuadrado al quale non sarà rinnovato il contratto in scadenza il prossimo giugno. Desler può agire sia come terzino che come centrocampista sulla fascia destra e, quindi, è facile che possa adattarsi alla perfezione anche nel ruolo di quinto a centrocampo.