Addio per sempre, cancellate il mio numero | Milan, allontanamento UFFICIALE: vola in Inghilterra

Arriva la notizia ufficiale che vede un club inglese comunicare un arrivo in vista della prossima stagione.

L’attesa sembra ormai essere terminata. Nelle prossime ore il Milan comunicherà ufficialmente la separazione con l’attuale allenatore Stefano Pioli che poi sarà omaggiato e salutato dai propri tifosi nel match di sabato sera contro la Salernitana a San Siro, partita valida per la 38esima e ultima giornata del campionato di Serie A.

Dopo più di quattro stagioni e mezzo, quindi, il tecnico parmense lascerà il club rossonero e chiuderà quella che sicuramente può essere considerata l’esperienza più bella, intensa e felice della sua carriera. Il rapporto con i tifosi milanisti e l’ambiente era ormai logoro e terminato da tempo, ma nessuno potrà mai dimenticare i risultati ottenuti da Pioli, soprattutto nelle sue prime due stagioni e mezzo.

Al suo posto dovrebbe arrivare l’ex allenatore della Roma Paulo Fonseca. Il portoghese sembra essere il prescelto dalla società rossonera e su questo ormai ci sono davvero pochissimi dubbi. Si attenderà la fine di questa stagione e poi, probabilmente nel corso della prossima settimana, sarà ufficializzato il nuovo allenatore del Milan.

I contratti sembrano essere già pronti e preparati e si attende solo di mettere nero su bianco sui fogli per ciò che riguarda lo spazio riservato alle firme. Questa scelta della società lascia però molto perplessi. Sia gli addetti ai lavori, sia la critica, sia soprattutto i tifosi milanisti che si aspettavano una decisione di tutt’altro tipo e speravano nell’arrivo di Antonio Conte o Roberto De Zerbi.

Panchina Milan, una scelta osteggiata e criticata

Invece, nell’estate in cui il Milan cambia allenatore dopo oltre quattro stagioni e mezzo e in cui erano disponibili e liberi tecnici dal nome altisonante e dal valore indiscutibile – da Conte a De Zerbi, da Sarri a Thiago Motta, da Allegri a Tuchel – la società rossonera sceglie un profilo che non entusiasma e non accende i cuori dei milanisti.

Una mossa che secondo molti descrive alla perfezione la mancanza di ambizioni di questa società che probabilmente non vuole figure troppo ingombranti, ma soprattutto troppo costose al timone della panchina rossonera. Una scelta che lascia parecchi dubbi e che non è tanto diversa da quella che sembrava essere già stata fatta poco meno di un mese fa quando circolava con insistenza il nome di Julien Lopetegui.

West Ham, ufficiale l’arrivo di Lopetegui

Lo spagnolo, infatti, sembrava ad un passo dal diventare il nuovo allenatore del Milan, nonché successore di Stefano Pioli. La società sembrava decisa ed orientata verso l’ex CT. della Spagna e tutto portava in quella direzione. La rivolta social dei tifosi, la contestazione della Curva Sud a San Siro e le tante critiche ricevute, poi, fecero desistere i vertici societari e dirigenziali rossoneri.

Lopetegui, quindi, prese atto della decisione dei rossoneri ed accettò la proposta che già aveva ricevuto del West Ham. Nelle ultime ore è arrivato l’annuncio ufficiale, tramite un comunicato social, degli inglesi che hanno deciso di affidare la loro panchina all’ex Real Madrid in vista della prossima stagione. Lopetegui prenderà il posto di David Moyes.