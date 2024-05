All’Inter? Meglio la Serie B | Marotta tradito dalla garra charrua: ha preferito la serie cadetta

In questo momento i nerazzurri sono il club con il maggior appeal in Italia, ma c’è ancora qualcuno che preferisce fare altre scelte.

Nelle ultime stagioni, anche grazie alla bravura ed al lavoro certosino nelle sedi diplomatiche fatto da Giuseppe Marotta, molti calciatori hanno messo in cima alle loro preferenze l’Inter. Questo è successo, come detto, per le abilità strategiche dell’ad nerazzurro, ma anche per la competitività del club e la possibilità di ricevere ingaggi più alti.

Ed è così che, sempre più spesso, alcuni calciatori rifiutano offerte anche più alte e remunerative per scegliere l’Inter e attendono la chiamata nerazzurra fino all’ultimo momento. Questa cosa, nell’ultimo periodo, è successa sia con i calciatori arrivati a parametro zero, sia con quelli per cui il club ha dovuto pagare il cartellino.

Fanno parte dell’ultima categoria sicuramente gli ultimi due acquisti più costosi dell’Inter: Davide Frattesi e Benjamin Pavard. Entrambi, nella scorsa estate, non hanno voluto ascoltare offerte e proposte da altre squadre perché convinti dal progetto nerazzurro ed hanno così aspettato fino alla fine le mosse di Beppe Marotta e Piero Ausilio.

Cosa che è successa a maggior ragione con chi è arrivato a parametro zero. Chalanoglu e Thuram, ma anche Zielinski e Taremi, gli ultimi due acquisti praticamente fatti, ma non ancora ufficializzati. Tutti calciatori che hanno rifiutato le offerte di rinnovo dei propri club, o le proposte di altre squadre, perché convinti da Marotta circa la bontà del progetto Inter.

Non tutti dicono sì all’Inter, le ultime trattative saltate

C’è anche, però, chi ha avuto il coraggio di rifiutare e di preferire altre destinazioni. L’estate scorsa, per esempio, Romelu Lukaku si è negato al telefono ai suoi ex dirigenti ed ex compagni dell’Inter e poi è stato mollato dal suo ex club, mentre Scamacca preferì l’Atalanta ai nerazzurri milanesi. Diverso, invece, il discorso relativo a Lazar Samardzic con cui sembrava tutto fatto, ma poi non si è trovato l’accordo sulle commissioni.

Altro discorso ancora, infine, è quello che qualche stagione fa ha visto protagonista Nahitan Nandez. Il centroampista uruguagio, infatti, era ad un passo dall’Inter, come da lui stesso ammesso, tre anni fa, ma poi saltò tutto perché le due società non si misero d’accordo e i nerazzurri considerarono troppo alta la cifra chiesta dai sardi.

Cagliari, Nandez andrà via a zero a fine stagione

Una grande opportunità persa per Nandez che poi è rimasto in Sardegna anche nella stagione scorsa in cui i rossoblù hanno militato in Serie B. In questi anni il sudamericano è diventato simbolo e calciatore imprescindibile per il Cagliari ed ha giocato praticamente in quasi tutti i ruoli del campo.

Un jolly che sta cercando in tutti i modi di portare il Cagliari alla salvezza, insieme a Ranieri ed ai suoi compagni di squadra, ma che a fine stagione saluterà a causa di un contratto in scadenza a giugno 2024. E, vista anche la familiarità di Marotta con i parametri zero, chissà che questa volta non possa essere quella buona per vedere Nandez con la maglia dell’Inter.