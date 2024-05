Allegri, traghettatore a sorpresa: non è neanche Landucci | Preparato il comunicato in questi minuti

Tutto nelle ultime ore, ribaltone in casa Juventus, cambio di panchina immediato, un nuovo allenatore e non è Thiago Motta

La gioia per la vittoria della Coppa Italia rischia di essere strozzata subito in gola in casa Juventus. A decidere la gara giocata ieri sera allo Stadio Olimpico di Roma è stato Dusan Vlahovic, finalmente decisivo in partite chiave. Una prestazione buona di tutta la squadra che è riuscita a contenere le folate atalantine, che si sono limitate a un legno colpito, con la rete del serbo che è bastata per regalare ai bianconeri un nuovo trofeo.

Erano passati ben tre anni dall’ultimo trionfo in Coppa Italia, a cui avevano dato seguito annate di digiuno e con nessuna aggiunta nella bacheca di un club che nel decennio precedente aveva fatto incetta di Scudetti e di titoli.

Con la qualificazione alla prossima Champions League, avvenuta dopo il deludente pareggio ottenuto nel finale dell’ultima gara di campionato contro il fanalino di coda Salernitana, la stagione della Juventus finisce con due turni di anticipo.

La trasferta di Bologna servirà per blindare il terzo posto mentre il match contro il Monza sarà il saluto finale del campionato e probabilmente della seconda parentesi di Max Allegri alla Continassa, soprattutto dopo quanto è successo nel post partita di ieri.

Colpo di scena in casa Juventus, Allegri se ne va subito?

Il tecnico livornese è andato, infatti, ad abbracciare i giocatori e avrebbe allontanato Cristiano Giuntoli, reo di non averlo difeso in quest’ultimo periodo. Scaramucce che rendono palpabile il nervosismo che si respira nello spogliatoio e che non escludono un colpo di scena improvviso.

Allegri potrebbe lasciare già nelle prossime ore la Juventus, con il club affidato per queste ultime due partite a Paolo Montero, scelta tecnica che potrebbe anche chiudere le porte a Thiago Motta, il favorito per allenare la squadra la prossima stagione, ancora di più dopo aver regalato una storica qualificazione in Champions al Bologna.

Allegri ha sbagliato, la punizione potrebbe essere esemplare

C’è molta curiosità per capire quale sarà la decisione della società che potrebbe non soprassedere al comportamento di Allegri, non nuovo a gesti di rabbia a bordo campo.

Si sa, in casa Juventus l’immagine conta, eccome, e anche avere un atteggiamento consono all’eleganza e alla storia del club, fatto che non è stato messo in atto dal mister.